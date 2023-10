Nach sechsjähriger Pause organisiert die Stadt am Sonntag, 22. Oktober, wieder einen Bürgertreff ‐ unter dem Leitmotiv „Soziale Stadt: füreinander ‐ miteinander“. Vier Stunden lang, von 13 bis 17 Uhr, wird die Fritz-Kiehn-Halle Schauplatz für unter anderem eine Messe, bei der sich vor allem soziale Einrichtungen vorstellen, Mitmachaktionen, eine Interviewrunde sowie Ehrungen von Grünpaten und Blutspendern sein.

„Wegen der Corona-Pandemie konnte der letzte Bürgertreff nicht stattfinden“, erläutert Sabine Felker, zusammen mit Larissa Schuler Hauptorganisatorin der Veranstaltung. Zuvor sei er alle drei Jahre ausgerichtet worden ‐ so hatten sich unter anderem die Trossinger Freikirchen vorgestellt, zuletzt hatte 2017 das Trossinger Feuerwehrareal den räumlichen Rahmen geboten. Die bisherigen Bürgertreffs seien stets gut besucht gewesen. Die Organisatorinnen sind zuversichtlich, dass dies auch in einer Woche der Fall sein wird.

Für alle Generationen etwas dabei

Denn das Programm, das sie auf die Beine gestellt haben, ist breit gefächert ‐ obgleich die Dauer des Bürgertreffs von sechs auf vier Stunden reduziert wurde. „Früher war er von 11 bis 17 Uhr, aber das hat die Besucher erschlagen“, sagt Sabine Felker. Die Fritz-Kiehn-Halle sei bewusst ausgewählt worden wegen des möglichen barrierefreien Zugangs. „Damit sich Eltern alles in Ruhe ansehen können, gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm“ ‐ mit Spielstraße und Bastelangeboten.

Wir kriegen die Halle voll, aber so, dass noch Bewegung möglich ist. Sabine Felker

Ziel sei es gewesen, „für alle Generationen etwas dabei zu haben“, erläutert Felker. So zählt zu den Mitmachaktionen ein „Alterssimulator“: Wer in den Anzug schlüpft, kann erleben, wie das Sehen im Alter eingeschränkt ist ‐ oder mittels Gewichten am Körper, „wie die Gelenke beansprucht werden“, so Sabine Felker.

Messe mit rund 20 Ständen

Um die 20 Stände werden bei der Messe aufgebaut: So werde die Agenda Trossingen dabei sein, die ein Schätz-Spiel plane und ihre Arbeit auch in einem gesonderten Programmpunkt vorstellt. Die Trossinger Ratsfraktionen, „jede mit gleich großem Stand“, wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen. Der familienentlastende Dienst des Landkreises präsentiert sein Angebot. „Viele kennen das nicht.“ Die Trossinger Volkshochschule stelle ihr Programm vor, ebenso wird die Arbeit der Trossinger Kindergärten in den Blickpunkt gerückt. „Wir kriegen die Halle voll, aber so, dass noch Bewegung möglich ist.“

Das Bühnenprogramm startet um 13 Uhr mit einer Rede von Bürgermeisterin Susanne Irion, danach können Bürger Fragen stellen. „Es soll eine Fragerunde für Trossinger sein, die nicht in den Gemeinderat kommen“, erläutert Felker. Architekt Jens Oberst wird das Konzept des Rathausanbaus vorstellen und die Pläne in Gesprächen erläutern. In einer von Sabine Felker moderierten Interviewrunde zur Frage „Wo gibt’s Hilfe?“ werden unter anderem Sozialwerk Trossingen und die Hospizgruppe Antworten geben. „Institutionen stellen sich niederschwellig vor und erläutern zum Beispiel mögliche finanzielle Hilfen.“

Was wird aus der Hans-Neipp-Anlage?

Eingebunden ins Programm werden Ehrungen von Blutspendern und Grünpaten. „Es gibt Trossinger, die teilweise seit Jahrzehnten einen öffentlichen Grünstreifen pflegen, Rasen mähen oder ein Auge auf einen Spielplatz haben und dem Bauhof melden, wenn dort etwas kaputt ist“, so Sabine Felker.

Vielfältige Möglichkeiten der Information, aber auch der Verpflegung, bot das Gelände der Trossinger Feuerwehr beim Bürgertreff am Sonntag. (Foto: Frank Czilwa )

Zu den Mitmachaktionen zählt ferner eine, bei der Besucher gefragt werden, „was sie sich für die Hans-Neipp-Anlage wünschen“. An einer Pinnwand werden Vorschläge für den Park hinterm Rathaus gesammelt. „Vielleicht wünscht sich mancher dort einen Generationen-Spielplatz mit Turnübungen für Erwachsene oder Ruhebänke“, setzt Sabine Felker darauf, „dass wir durch die Bürger neue Ideen kriegen“. Der dortige Spielplatz bleibe jedoch bestehen, versichert sie. Eine „erste grobe Auswertung“ werde die Bürgermeisterin bei einem Fazit gegen Ende des Bürgertreffs verkünden.

Auch eine Verlosung ist geplant

„Jeder kann kommen, wann er will“, betont Felker, dass Besucher nicht um Punkt 13 Uhr da sein müssten. Denkansatz sei, die Bürger mit ins Boot zu holen ‐ und diesen, „wenn sie irgendwo mitmachen wollen, etwa bei der Agenda-Gruppe, die Möglichkeit zu geben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“. Angesichts des Programms sehe sie „gute Chancen, dass auch jüngere Trossinger kommen“.

Musik darf nicht fehlen in Trossingen: dafür sorgen das Saxophon- und das Jazz-Ensemble der Musikschule. Die Verköstigung der Gäste obliegt dem Narrenverein mit Kaffee und weiteren Getränken und der DLRG mit Kuchen. Geplant ist laut Felker auch eine Verlosung, bei der „Notfalldosen“ zu gewinnen sind.

Start für öffentlichen Bücherschrank

Schließlich soll der Bürgertreff Start für einen „öffentlichen Bücherschrank“ in Trossingen sein. Ein solcher, ähnlich der Buchbox am Aldinger Rathaus, ist seit geraumer Zeit geplant in der Stadt, harrte jedoch bisher vergeblich der Umsetzung. „Die Stadt hat einen hübschen alten Schrank, der derzeit im Bauhof gerichtet wird“, berichtet Sabine Felker.

Er wird beim Bürgertreff erstmals präsentiert, gefüllt mit Werken aus dem Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek. Übergangsweise werde der öffentliche Bücherschrank danach im Rathaus zu stehen kommen ‐ wo er langfristig seinen Platz findet in Trossingen, müsse noch geklärt werden.