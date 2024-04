Volkshochschul-Vortrag über Island

Der Geograf Burkard Richter wird am Donnerstag, 11. April, über Island einen Vortrag halten. Diese außergewöhnliche Insel im Atlantik hat in den letzten Jahren mehr international-mediale Aufmerksamkeit erhalten, als von einer Insel mit nur etwa 340.000 Einwohnern zu erwarten gewesen wäre: Die Finanzwelt horchte auf, als die drei größten isländischen Banken zusammenbrachen. In Zeiten, in denen viele Staaten Ost- und Südosteuropas die Mitgliedschaft in der EU anstrebten, sorgte Island für Aufsehen, indem es seinen Beitrittsgesuch im Jahr 2015 zurückzog. Naturereignisse wie die Ausbrüche des Eyjafjallajökulls (2010) und des Fagradalsfjalls (2022), Reisesendungen im Fernsehen oder das Wirken von Influencern führten zu einer dauerhaften Präsenz in den Medien und lösten einen bis heute andauernden Tourismusboom aus. Laut Ankündigung der Volkshochschule werden in dem Vortrag die Entstehung von Wasserfällen und Küstenformen, die Konversion eines Militärflughafens, Aufforstungsversuche oder Aqua-Farming besprochen, Hot-Spots und Overtourism diskutiert und ein Blick auf die (touristische) Zukunft Islands geworfen.

Beginn der Veranstaltung: Um 19 Uhr in der Volkshochschule Trossingen. Weitere Informationen und Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle, unter der Telefonnummer 07425/91066, per Mail [email protected] oder unter www.vhs-tuttlingen.de.