Klar, es ist denjenigen Hundebesitzern gegenüber unfair, wenn Bürger ihre Hunde nicht melden und sich so um die Steuer drücken. Doch ob dieser enorme organisatorische Aufwand das gewünschte Ergebnis bringt, ist doch mehr als fraglich. Niemand muss mit den Beauftragten reden oder gar ehrlich sein. Und wer bislang keine Notwendigkeit gesehen hat, seinen Hund anzumelden, den wird auch ein Infoblatt kaum davon überzeugen.

Alles in allem zeigt es wieder einmal mehr, welchen Stellenwert Hunde und ihre Halter in der Öffentlichkeit haben. Egal, wie rücksichtsvoll man ist, egal wie sorgfältig man die Hinterlassenschaften entsorgt, am Ende des Tages macht man doch irgendetwas falsch. So stand neulich im Amtsblatt einer Landkreisgemeinde, man solle die vollen Hundetüten nicht in den normalen Mülleimern und schon gar nicht in Schul– und Spielplatznähe entsorgen. Wegen des Geruchs. Aha.

Bitte auch an Katzen denken

Ganz generell wurde noch darauf hingewiesen, Hunde doch bitteschön vom Sandkasten fernzuhalten. An dieser Stelle würde ich gerne rufen: Dann aber gefälligst auch die Katzen. Die sind es, die in privaten wie öffentlichen Sandkästen ihr Geschäft hinterlassen. Nicht die Hunde. Doch darüber scheint sich niemand aufzuregen.

Wenn man neue Einnahmequellen braucht, dann sollte man doch gefälligst mal eine Katzensteuer einführen. Warum dürfen diese Vierbeiner, deren Hinterlassenschaften übrigens auch kein Düngemittel ist, umsonst und frei und völlig unbehelligt rumlaufen und sich dabei unkontrolliert und nach Herzenslust zu vermehren. Schließlich sind viele Freigänger nicht kastriert. Das nenne ich Ungerechtigkeit.