Ganz so lange hat es dann doch nicht gedauert: „Gefühlt achteinhalb Jahre Bauzeit“, attestierte Realschulleiter Udo Kohler in seiner Rede am Donnerstagabend beim Einweihungsfest dem Neubau des Ganztagsgebäudes des Schulzentrums. Aber immerhin vier Jahre sind doch vergangen seit dem Spatenstich im Oktober 2019. Mit fast zweijähriger Verspätung gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan ist das Millionenprojekt nun in Gänze betriebsbereit ‐ die Geduld hat sich gelohnt, wie Rundgänge durch das fertige Gebäude zeigten.

Im großen Rahmen beging die Stadt den Abschluss des für den Bildungsstandort Trossingen bedeutsamen Neubaus: Zahlreiche Gäste waren eingeladen zum Festakt, dem am Freitag ein Tag der offenen Tür folgte. Nach einem Sektempfang oblag Bürgermeisterin Susanne Irion die Begrüßung seitens der Stadt als Schulträger. „Viele Schüler verbringen hier den ganzen Tag“, erläuterte sie. Die Kinder und Jugendlichen fänden hier „Raum zum Toben und zum Chillen, in der Mensa qualitativ gutes Essen für einen vernünftigen Preis sowie die Bücherei und Schulsozialarbeit“.

Schutzraum in einer rohen Welt

„Es ist ein geschützter Raum in einer rohen Welt“, charakterisierte Irion die Einrichtung. Sie sei „ein separater Zufluchtsort ohne Leistungsdruck und Noten“. Die Kosten pro Quadratmeter ‐ insgesamt sind es 1.289 Quadratmeter Fläche ‐ bezifferte sie auf 5.660 Euro; „aber das war es uns wert“. In den kommenden Jahren müsse Trossingen im „mittleren achtstelligen Bereich“ in Schulen und Kindergärten investieren. Die „schwere Geburt“ des Ganztagszentrums habe unter anderem an „Corona, Lieferengpässen, mangelhaften Gewerken und einem insolventem Handwerksbetrieb“ gelegen, begründete sie den erheblichen Zeitverzug.

Wohlfühloase: Der „Ruheraum" im Obergeschoss des Ganztagszentrums. (Foto: Michael Hochheuser )

Als „Schule plus“ titulierte CDU-Landtagsabgeordneter Guido Wolf das großzügig eingerichtete Ganztagsgebäude. „Wir wollen ganzheitliche Bildung, die in den Nachmittag hineinreicht.“ Ansatz sei, „der Unterschiedlichkeit jeden Schülers gerecht zu werden und für jeden das passende Angebot zu haben“, sagte Wolf. „Trossingen geht dabei beispielhaft voran ‐ das Gebäude setzt ein markantes Zeichen.“ Die Investition in die Zukunft junger Menschen habe sich das Land einen Zuschuss von gut 1,6 Millionen Euro kosten lassen.

Baukosten steigen um eine Million Euro

Mit weiteren Zahlen versorgte Dezernatsleiter Axel Henninger die Gästeschar mit unter anderem Gemeinderäten, Bürgermeistern umliegender Gemeinden und Lehrern. Ursprünglich mit 6,24 Millionen Euro veranschlagt, seien die Baukosten letztlich auf 7,28 Millionen Euro gestiegen ‐ geschuldet der allgemeinen Steigerung der Baukosten in den letzten Jahren.

13 neue Arbeitsplätze seien im Ganztagszentrum geschaffen worden, so Henninger. In unter anderem der bereits seit Ende vergangenen Jahres geöffneten Mensa; weitere nun endlich nutzbare Räume im Erdgeschoss sind ein Schülercafé und ein Bewegungsraum mitsamt Boxsack, während im Obergeschoss ein Kreativ- und ein Ruheraum, Büros sowie die großflächige Schulbücherei in Verantwortung der Stadtbibliothek eingezogen sind ‐ die seit ihrem Start zum Beginn des Schuljahrs bereits gut angenommen werde, wie beim Festakt zu hören war.

Die Pädagogik muss die Chancen erkennen, die im Gebäude liegen. Architekt Hans-Ulrich Kilian

„Es ist ein Multifunktionskomplex für den offenen Ganztag, nicht nur eine Mensa“, stellte Realschulrektor Kohler klar. Und es sei „kein Luxusgebäude, sondern übersichtlich groß“, betonte er mit Blick auf die potenzielle Nutzung durch 1.300 Schüler von Gymnasium und Realschule ‐ deren Zahl sich nach dem geplanten Umzug der Löhrschule ans Schulzentrum auf 1.600 Schüler erhöhen werde; und auch die nahe Solwegschule will künftig die Mensa mitnutzen.

Markus Eisele, Leiter des Gymnasiums, dankte Rat und Stadtspitze „für den Mut, das Projekt angegangen zu haben ‐ durch Höhen und Tiefen wurde der Weg weiterverfolgt, ein attraktives Ganztagsgebäude zur Verfügung zu stellen“. Ergebnis sei ein „sehr gelungenes Projekt ‐ kein purer Zweckbau, sondern ein Gebäude von hoher ästhetischer Relevanz“, das „Maßstäbe für den gesamten Campus schaffe“.

Mediathek ist das Herzstück

Laut Henninger lag das bauliche Konzept deutlich über dem von Land geforderten Mindeststandard, hochwertige Materialien seien verbaut worden, von denen viele Schülergenerationen profitieren könnten. Diese Umgebung bedeute eine „Wertschätzung der Schüler“, sagte Eisele. Die Mediathek sei das „Herzstück des Gebäudes ‐ wir wünschen uns, dass sie ein echter Ort für individuelles Lernen wird“.

Architekt Hans-Ulrich Kilian ordnete das Ganztagszentrum als „Labor der Zukunft“ ein. „Die Pädagogik muss die Chancen erkennen, die im Gebäude liegen.“ Die Winkel des siegreichen Entwurfs des Architekturbüros Kilian hätten „die Achsen von Realschule und Gymnasium aufgenommen ‐ als Zeichen für ein gemeinsames Miteinander“.

Hoffen auf mehr Andrang in der Mensa

Dezernatsleiter Ralf Sulzmann dankte dem Ganztagsteam mit Koordinator Michael Merkt. Auch Sandra Kurz, Sachgebietsleiterin Hochbau in der Stadtverwaltung, durfte sich wiederholt über Dankesworte freuen. Sulzmann erläuterte die Verpachtung der Mensa, die für vier Jahre ausgeschrieben gewesen sei. Mike Kutscha, Gebietsleiter der Catering-Firma Sander, stellte diese vor. „Wir hoffen, dass durch die Fertigstellung des Gebäudes ein bisschen Leben reinkommt und der Mensabetrieb für die Schüler an Attraktivität gewinnt.“

Nach den vielen Worten und der obligatorischen Schlüsselübergabe durften sich die Gäste an einer bemerkenswert wohlschmeckenden Verköstigung seitens der Catering-Firma laben. Für akustische Genüsse beim Einweihungsfest sorgten die Schulband der Realschule und Schüler des Musikgymnasiums.