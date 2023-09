Viele Lotteriegewinne des Museumfests wurden noch nicht abgeholt

Bei der „Little Lady Lotterie“ wurden alle 250 Lose verkauft, die 100 Gewinn-Nummern wurden am späten Sonntagnachmittag öffentlich gezogen. Eine Menge Preise davon, auch der Hauptpreis, können noch abgeholt werden. Gegen Ende das Museumsfestes, Sonntag um 17 Uhr, wurden dann von Lottofee Ksenia Antonov unter Moderation von Museumsleiter Martin Häffner die 100 Gewinn-Nummern gezogen. Gut die Hälfte der Preise konnte an Ort und Stelle an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner ausgehändigt werden.

Doch 45 Preise, darunter der überaus wertvolle Hauptpreis warten noch auf Abholung im Harmonikamuseum. Nachstehend die Liste der noch abzuholenden Preise mit den jeweiligen Gewinn-Nummern.

Den Hauptgewinn ‐ einen Little Lady-6-fach-Kreuzwender, handgefertigt von Meister G. Bayer gewinnt die Los-Nummer 126. Je eine echt vergoldete Little Lady mit Halskette gewinnen die Los-Nummern 32 und 244. Je eine echte Little Lady, made in Trossingen gewinnen die Los-Nummern 69, 75, 150, 152 und 205. Je eine Bade-Enten mit Mundharmonika gewinnen die Los-Nummern 18, 23, 67, 91, 128, 169 und 178. Je eine Mini-Harp gewinnen die Los-Nummern 58, 81, 135 und 167. Je eine Mini Color Harp gewinnen die Nummern 42, 54, 110, 229 und 239. Je ein „Mini-Harp Bonbon“ gewinnen die Nummern 51, 59, 90, 96, 105, 106, 115, 116, 154, 190, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 216, 222, 224, 246.

Unter Vorlage des betreffenden Loses können die Gewinne an der Kasse des Harmonikamuseums abgeholt werden, idealerweise zu den Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag sowie Sonn- und Feiertag, jeweils von 13.30 bis 17 Uhr.