Trossingen

VHS zeichnet 60 Jahre Treue aus

Trossingen / Lesedauer: 1 min

VHS-Leiter Jens Kistenfeger bedankt sich bei Gretel Kapp mit einem Blumenstrauß. (Foto: VHS Trossingen )

Die VHS Trossingen hat eine langjährige Besucherin für 60 Jahre Teilnahme in ihren Kursen geehrt. Gretel Kapp hat erstmals 1963 das Gymnastikangebot für Frauen am Donnerstagvormittag besucht und ist seither dabei geblieben, wie die Volkshochschule in einer Mitteilung schreibt.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 10:53 Von: sz