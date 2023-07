VHS–Geschäftsstelle Trossingen macht Sommerpause

Während der Sommerferien hat die Trossinger VHS–Geschäftsstelle, Jakob–Hohner–Platz 1, vom 31. Juli bis 25. August geschlossen. Erreichbar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ab Montag, 28. August.

Das neue VHS–Programmheft für das Herbst-/Wintersemester erscheint am Mittwoch, 6. September, und wird mit der Wochenzeitung „Südfinder“ kostenlos in alle Briefkästen des Landkreises verteilt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Programm auch online auf der vhs–Homepage www.vhs–tuttlingen.de verfügbar. Anmeldungen können dann entgegengenommen werden. Semesterbeginn ist Donnerstag, 28. September.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07425/91066, per Mail an: [email protected] oder persönlich in der Geschäftsstelle