VHS-Faszienvortrag mit praktischen Übungen

Was genau sind Faszien? Und wie lassen sie sich am besten trainieren? Am Donnerstag, 14. März, ab 19.45 Uhr führt die Physiotherapeutin Claudia Erhard in einem VHS-Kurs in das Faszientraining ein. Aufbau und Funktion des Fasziengewebes sowie Schwerpunkte und Nutzen eines effektiven Faszientrainings werden laut Vorschau in diesem Vortrag beleuchtet. Danach folgen Übungen zu einzelnen Trainingsschwerpunkten. Bequeme Kleidung wird empfohlen.

Weitere Informationen und Anmeldung in der Trossinger VHS-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, unter Telefon 07425/91066, per E-Mail an: [email protected] oder online unter www.vhs-tuttlingen.de.