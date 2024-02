VHS bietet Fotografie-Kurs an

Ein vierteiliger Fotografie-Kurs findet an der Volkshochschule Trossingen ab Montag, 4. März, unter der Leitung von Jürgen Schapke statt. Es wird vermittelt, wie gute Fotografien erstellt, eine Bildidee mit einfachen Mitteln umgesetzt sowie Motive im richtigen Licht erkannt und wie sie gelungen dargestellt werden können, heißt es in der Ankündigung.

Dazu werden die technischen Komponenten und grundlegenden Funktionen der Kamera wie Motivprogramme, Programm-, Teilautomatiken und weitere nützliche Möglichkeiten erklärt. Teilnehmer lernen Blende, Verschlusszeit und Brennweite zu verstehen und einzusetzen. Sie bekommen gestalterische Grundlagen zu Bildinhalt und -aufbau, Perspektive und Schärfentiefe vermittelt und erfahren von kleinen visuellen Bausteinen mit großer Wirkung.

In einem Praxisteil wird das Erlernte mit der eigenen Kamera geübt. Dazu gibt es wertvolle Tipps und Anregungen. Der Kurs richtet sich an die Benutzer von digitalen Systemkameras, Spiegelreflex-, Bridge- und ähnlichen Kameras. Der Kurs findet am Montag, 4., Donnerstag, 7., und Montag, 11. März, jeweils von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt, der Praxistermin am 11. März von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Anmeldungen sind in der vhs-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, unter Telefon 07425/91066, per E-Mail [email protected] oder unter www.vhs-tuttlingen.de möglich.