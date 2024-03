VHS-Abendseminar über den Jakobsweg

In vier Etappen ist Klaus Butschle auf dem Jakobsweg von Trossingen über Genf, Le Puy en Valley, Cahors bis nach Lourdes gepilgert. In seinem Vortrag am Dienstag, 19. März, berichtet er von seiner Pilgerschaft, die ihn nicht nur mit fremden Menschen und zum Teil einsamen Gegenden in Berührung gebracht hat, sondern auch ein langer Weg zu sich selbst war. Was Butschle dabei erlebt und wen er dabei getroffen hat, schildert der Referent ebenso, wie dasjenige, was in ihm vorging, und was die Pilgerschaft in ihm verändert hat.

Beginn des Abendseminars ist laut VHS-Ankündigung um 19 Uhr in der Volkshochschule. Eine persönliche Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, unter Telefon 07425/91066, per Mail [email protected] oder online unter www.vhs-tuttlingen.de ist erforderlich.