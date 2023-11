Von dem 62-jährigen Manfred Karl B. aus Trossingen fehlt weiterhin jede Spur. Seit Freitag, 10. November, wurde er nicht mehr gesehen.

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Suchaktionen: Über 100 Personen haben am 14. und 15. November die Umgebung durchkämmt, darunter ein Waldstück in dem Manfred B. öfters unterwegs war, teilte Polizeisprecher Marcel Ferraro mit. Auch fünf Diensthunde waren an der Suche beteiligt. In den kommenden Tagen wird die Suche weitergehen.

Polizei bittet weiterhin um Hinweise

„Wir wissen, dass der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist“, so Ferraro. Er wurde von der Familie als vermisst gemeldet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Ermittlungen blieben erfolglos, daher bittet die Polizei weiterhin um Hinweise.

So wird Manfred B. beschrieben:

Er ist 1,85 -1,90 Meter groß, kräftige Statur

Graues Haar

Der Vermisste trägt eine Brille

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Jacke, dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.