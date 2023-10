Unfallflucht auf einem Discounter-Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Discounters ist es am Montagabend in der Christian-Messner-Straße in Trossingen zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz abgestellten Fiat Punto am Kotflügel und an der hinteren rechten Stoßstange.

Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der telefonisch unter 07424/93180, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.