Unfall fordert 20.000 Euro Sachschaden

Trossingen

Rund 20. 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am späten Sonntag an der Einmündung der Christian-Messner-Straße auf die Landesstraße 433 am Stadtrand von Trossingen passiert ist.