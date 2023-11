Trossingen

Unfall beim Ausparken verursacht rund 8000 Euro Schaden

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagabend auf dem Parkplatz des Schwabenparks an der Straße „In Grubäcker“ passiert ist. Wie die Polizei mitteilt, parkten dort gegen 19 Uhr zeitgleich eine 27-Jährige mit einem Ford Focus und eine 23-jährige Polo-Fahrerin rückwärts aus und prallten mit ihren Autos zusammen.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 15:00 Von: sz