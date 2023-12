Trossingen

Unfall auf schneebedeckter Straße

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Zu einem Verkehrsunfall und einem Sachschaden in Höhe von rund 13. 000 Euro ist es am Freitagabend in dem zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Einmündungsbereich der Straße In Grubäcker auf die Tuninger Straße gekommen.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 14:25 Von: sz