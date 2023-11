Unbekannter verursacht Unfall mit einem BMW und flüchtet zu Fuß

Am frühen Sonntagmorgen, etwa gegen 1 Uhr, ist ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines 5er BMWs mit bulgarischem Kennzeichen auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte in der Rechtskurve Ernst-Hohner-Straße und Bahnhofstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer mit Grundstückszaun gefahren. Das berichtet die Polizei.

Der BMW durchbrach die Mauer und den Zaun und blieb erheblich beschädigt auf dem angrenzenden Gartengrundstück stehen. Anschließend flüchtete der vermutlich alkoholisierte und etwa 25-jährige Unfallverursacher zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, die auch bemerkten, dass der BMW-Fahrer alkoholisiert gewesen sein dürfte.

Durch den Unfall entstand an der Grundstücksmauer mit Zaun Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro und am beteiligten BMW ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das beteiligte Auto wurde polizeilich sichergestellt und von einem beauftragten Abschleppdienst abtransportiert. Die Ermittlungen zu dem geflüchteten Autofahrer dauern an.