Trossingen

Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Panoramastraße eingebrochen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschaffte sich der Unbekannte gegen 18 Uhr Zugang in das Haus und suchte nach möglichem Diebesgut.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 14:01 Von: sz