Unbekannter beschädigt mutwillig mehrere Autos

Ein Unbekannter hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags mehrere geparkte Autos in der Hohnerstraße, im Helmuth-Herold-Weg und in der Löhrstraße in Trossingen mutwillig beschädigt. Gegen 4 Uhr hörte ein Anwohnerin Lärm von der Straße. Als diese der Ursache der Geräusche mit einem Blick aus dem Fenster nachging, sah die Frau auf der Straße eine mit aufgezogener Kapuze dunkel gekleidete Person, welche mit einer Latte den linken Außenspiegel am geparkten Auto der Anwohnerin abschlug. Nachdem der Täter die Frau am Fenster wahrnahm, flüchtete dieser zunächst in Richtung Kesselhaus.

Kurze Zeit später, bei der Überprüfung ihres geparkten Autos, hörte die Frau erneut Lärm aus dem angrenzende Helmuth-Herold-Weg und sah den selben Täter, wie dieser mit der Latte an anderen Autos die Außenspiegel abschlug. Letztlich hatte der Unbekannte auf diese Weise sechs Autos beschädigt. Nach Rufen der Anwohnerin flüchtete der Täter nun in Richtung Musikhochschule und konnte auch durch die nach Verständigung eingesetzte Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Trossingen (Telefon: 07425/33866) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und nimmt Hinweise zu dem unbekannten Täter entgegen.