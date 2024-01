Unbekannte schlagen Fenster ein

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 19. Januar., bis Sonntag, 21. Januar., an einem städtischen Gebäude in der Rosenstraße 4 und an der Grundschule in der Rosenstraße 8 je zwei Fensterscheiben eingeschlagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Trossingen unter der Telefonnummer 07425/33866 entgegen.