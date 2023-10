Es werde Licht!

Stadt muss 2500 Lampen austauschen

Trossingen / Lesedauer: 4 min

Manfred Schäch von der Firma Elektro Jerg installiert den neuen Lampenkopf. Die Firma ist mit zwei Teams in Trossingen unterwegs, um die Lampen auszutauschen. (Foto: Katharina Schaub )

In Trossingen steht in den kommenden Monaten eine wichtige Aufgabe an. Die Umstellung hat gleich mehrere Effekte.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 17:00 Von: Katharina Schaub