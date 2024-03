Die Musikschule Trossingen besteht 2024 seit 50 Jahren. In einer Serie blicken wir auf die Geschichte der Trossinger Institution mit ihren Aufs und Abs. Im dritten Teil steht das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends im Mittelpunkt mit dem Beginn der „Ära Achim Robold“ und der Umstellung des Systems mit festangestellten Musiklehrern auf Honorarkräfte, um finanzielle Einbrüche in sechsstelliger Höhe zu kompensieren.

1999 existierte die Musikschule 25 Jahre. Damals wurden dort 1.350 Schülerinnen und Schüler aus Trossingen und Umgebung unterrichtet. Der damalige Leiter der Jugendmusikschule, Johannes Linnartz, begrüßte zum silbernen Jubiläum viele Gäste und Ehrengäste im Konzerthaus. Mehrere Ensembles der Einrichtung traten auf.

Gut die Hälfte der Lehrer war hauptamtlich beschäftigt

44 Lehrerinnen und Lehrer bildeten seinerzeit das Kollegium, zwei dutzend davon waren hauptamtlich bei der Musikschule beschäftigt. In einer Zeit, „in der die Gesellschaft unter geistigen und moralischen Defiziten“ leide, brauche es dringend Lehrer, die „bei ihren Schülern Kreativität entfalten und Kräfte bündeln“, sagte Linnartz beim Konzert zum 25-jährigen Bestehen der Jugendmusikschule Spaichingen anno 2000 - eine Aussage, die heute weiterhin Gültigkeit hat.

Lang ist’s her: 2001 setzte der damalige Trossinger Bürgermeister, Lothar Wölfle (links), Achim Robold offiziell als neuen Leiter der Musikschule ein. (Foto: Musikschule Trossingen )

Anfang 2000 entschied der Vorstand der Jugendmusikschule, deren Leitung in neue Hände zu legen. Nach fast zweijähriger Interimszeit übernahm der bisherige Stellvertreter Achim Robold endgültig die Schulleitung. Er setzte sich gegen 29 Mitbewerber durch. Robold war bereits seit 1989 als Musikpädagoge für die Trossinger Institution tätig gewesen.

Zuschüsse erheblich gekürzt

Mit viel Elan führte Achim Robold die Schule zu neuen Erfolgen. Jedoch zwang die schwierige finanzielle Situation nach erheblicher Kürzung von Zuschüssen das neue Leitungsteam zu einer Anhebung der Unterrichtsgebühren für die knapp über 1.200 Schüler.

In VS musste die Musikschule schließen. Geschäftsführer Jürgen Messner

„Das Überleben der Jugendmusikschule stand auf der Kippe“, erinnert sich der damalige wie heutige Geschäftsführer Jürgen Messner. „Eine vergleichbare Situation ergab sich in Villingen-Schwenningen - dort mit der Folge, die Musikschule zu schließen.“

Völlig neues Geschäftsmodell soll Schule retten

Die Trossinger Schule sei einen anderen Weg gegangen „und entwickelte ein völlig neues Geschäftsmodell“. Die Musikschule habe sich fortan als „Dienstleistungsunternehmen“ verstanden für Partner, Kunden, Mitarbeiter, für die passgenaue Konzepte erstellt worden seien, blickt Messner zurück. „Alles basierend auf der Zielsetzung der Wirtschaftlichkeit.“

Die Trossinger Musikschule wurde 2005 umstrukturiert (Foto: Archiv )

Die Einführung einer kostendeckenden Gebühr habe zu weniger Belegungen aus Nichtmitgliedsgemeinden geführt, die fortan nicht mehr durch die Stadt Trossingen bezuschusst worden seien.

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts war die Umstellung auf Honorarkräfte. „Folge war die Kündigung sämtlicher angestellter Lehrkräfte im Herbst 2005 - mit dem Angebot für eine weitere Zusammenarbeit als freie Mitarbeiter“, erläutert Jürgen Messner.

Zahl der Belegungen bricht ein

Dem radikalen Schnitt zur Senkung der Personalkosten folgten zahlreiche Prozesse am Arbeitsgericht. Das finanzielle Defizit lag 2005 bei rund 165.000 Euro. Die Zahl der Belegungen brach weiter ein um zusätzliche 300 auf unter 900.

Der Name wurde von „Jugendmusikschule“ geändert in „Musikschule“, um sich so neuen Zielgruppen im Erwachsenenalter zu öffnen. Neue Unterrichtsmodelle, die den Bedürfnissen der Musikschüler stärker entgegen kommen sollten, wurden ins Angebot aufgenommen.

Gitarrenfreaks: Musikschulleiter Achim Robold (vorne) und Geschäftsführer Jürgen Messner vor rund 15 Jahren im Foyer der Trossinger Musikschule. (Foto: Michael Hochheuser )

Kooperationen mit Schulen

Kooperationen mit unter anderem der Rosenschule und der Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen wurden eingegangen, um neue Musikschüler zu rekrutieren.

Die Zahl der Belegungen stieg in den folgenden Jahren wieder an: Im besten Jahr der Schule, 1993, waren genau 1.351 verzeichnet worden; beim Tiefpunkt nach der Umstrukturierung 2005 waren es noch 874 gewesen - 2007 war diese Zahl wieder auf 1.152 Belegungen geklettert. Auch am Standort Spaichingen stiegen die Zahlen wieder an: von 194 in 2002 auf 225 zwei Jahre darauf.

Maßgeblich dafür waren vor allem das Klassenmusizieren und der stetig größer werdende frühmusikalische Bereich. Schwerpunkte, die rasch erste Früchte trugen, waren Kooperationen mit der Musikhochschule, dem Hohner-Konservatorium, Kindergärten und Vereinen.

2007 begannen auch die Zusammenarbeit mit Grundschulen in Denkingen und Rietheim-Weilheim sowie Tanzprojekte mit der Trossinger Löhrschule und der Schillerschule Spaichingen.

Im Juli 2007 feierte das Musikschul-Hoffest seine Premiere. „Die Musikschule möchte auf spielerische und musikalische Weise zeigen, was sie drauf hat“, sagte damals Achim Robold über das Fest, das bis heute Bestand hat.