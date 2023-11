Trossingerin misst sich bei Hundesport-WM

Am letzten Oktoberwochenende steht für Fans der Schnauzer- und Pinscherrassen traditionell das sportliche Highlight des Jahres an. Die Internationale Schnauzer Pinscher Union (ISPU) lud zum „internationalen Freundschaftstreffen“ nach St. Veit an der Glan in Kärnten ein. Darüber informiert der Hundesportverein Trossingen in einer Pressemitteilung.

Dabei wurden die ISPU-Weltmeisterschaft IGP 3 (Gebrauchshundeprüfung) der Riesenschnauzer und die IGP-FH WM (Fährtenhundeprüfung) ausgetragen. Es gingen Mannschaften aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Schweiz, Italien, Ungarn, Norwegen, Finnland und Polen ins Rennen. Im Bereich IGP 3 hatten sich 54 Mensch-Hund-Teams qualifizieren können. So auch Petra Reichmann vom Hundesportverein Trossingen mit ihrem Xioux vom Lindelbrunn, die sich das dritte Mal in Folge für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Team startete mit den Disziplinen Unterordnung und Schutzdienst in den Wettkampf. Die Abt. B/Unterordnung, eigentlich die Paradedisziplin der beiden, war von ein paar Fehlern durchzogen, sodass es einige Punkte Abzug gab, heißt es in der Mitteilung. Davon habe sich Reichmann jedoch nicht aus dem Konzept bringen lassen und im nachfolgenden Schutzdienst eine super Arbeit zeigen können, sodass das Ergebnis 84/91 Punkte und die vorläufig beste Arbeit in Abt. C/Schutzdienst lautete. Im Fährtengelände erreichte das Team 97 Punkte und damit den 9. Platz in der Gesamtwertung.

Markus Neutz und sein Rüde Greif vom Hatzbachtal, Vize-Weltmeister 2022, brillierten in allen drei Abteilungen. Sie hielten am Ende den WM-Pokal in den Händen. Die Vize-Weltmeisterin Maria Cecilla Paniccia kommt aus Italien. Ihre Hündin Tarros Nemesi ist eine Tochter von Hataro vom Lindelbrunn mit dem Petra Reichmann zweimal den Weltmeistertitel in Folge gewann. Die Weltmeister 2021 und 2022, Dennis Bernsee und Xaro, konnten den Titel dieses Mal nicht verteidigen. Die beiden dürfen sich aber über einen Platz auf dem Treppchen freuen. Der Weltmeistertitel der Fährtenhunde ging an Carola Klein und ihre Zwergpinscher Hündin Printe vom alten Kramerhof, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten.

Mit der ISPU-WM ist das letzte große Ereignis für das Sportjahr 2023 im Hundesportverein Trossingen vorüber.