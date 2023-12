Der Trossinger Weihnachtsmarkt geht immer nur über zwei Tage - entsprechend voll ist es am Donnerstagabend gewesen auf dem Platz vor dem Trossinger Rathaus. Am Freitag, 15. Dezember, laden die Buden von 16 bis 22 Uhr nochmals zum gemütlichen Verweilen bei einem wärmenden Glas Glühwein oder Punsch ein.

Bürgermeisterin Susanne Irion eröffnete den Markt, der sich bis in die Hans-Lenz-Straße und die Cluser Straße ausdehnte, am frühen Donnerstagabend vom Rathausbalkon aus. „Wie schön, dass es den Weihnachtsmarkt gibt“, rief sie den vielen hundert Besuchern zu. „Zu verdanken ist dies den Trossinger Vereinen.“ Deren Helfer hätten zwei Tage aufgebaut; auch dem Bauhof dankte Irion in diesem Zusammenhang.

Weihnachtsmann als Stargast

Für passende festliche Klänge sorgte das Saxophon-Ensemble der Trossinger Musikschule. Stargast des Abends war der Weihnachtsmann, der mit einem festlich beleuchteten Trike vorgefahren war - er verteilte an die vielen Kinder Präsente. An festlich geschmückten Ständen präsentierten sich Institutionen wie das Deutsche Harmonikamuseum. Auch viele Händler hatten ihre Buden aufgebaut, an denen die Besucher unter anderem Schmuck und weihnachtliche Dekorationen erstehen konnten.

Trossinger Vereine sind stark vertreten

Die Vereine hatten für jeden Geschmack Flüssiges und Festes im Angebot: so der Förderverein Ringen KSV Trossingen Kaffee und Kuchen, die Turngemeinde Glühwein und Punsch, das Centro Italiano ebenso Glühwein, das Orchester Hohnerklang Feuerzangenbowle, die Stadtmusik Waffeln, die Kolpingfamilie Fleischküchle und Rote vom Rost, der Schneelaufverein Cluser-Ski-Zauber. Auch Schüler hatten Stände aufgebaut: So verkaufte die Schülermitverwaltung der Löhrschule Kekse und Marmelade. Und die Royal Rangers kredenzten unter anderem Baumkuchen.

Für viel Musik ist auch am Freitag gesorgt: Orgelspieler Walter Reichle tritt ebenso auf wie die Stadtmusik Trossingen, das Jazzensemble und der Chor Philadelphia.