Nach mehrjähriger Zwangspause haben sich Bürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsräte der Ostbaargemeinden am Montagabend wieder zum Gedankenaustausch getroffen. Hauptschauplatz des Ostbaartreffens war das Unternehmen MS XTEC GmbH im interkommunalen Gewerbegebiet Neuen von Trossingen und Durchhausen.

Wie Armin Distel, Vorstand MS Industrie AG, sagte, sind die Umsatzzahlen des bis vor kurzem unter MS Powertrain Technologie firmierenden Unternehmens in diesem Jahr höher als erwartet ‐ er werde bei rund 170 Millionen Euro liegen.

2023 war sehr ordentlich, 2024 wird sehr, sehr ordentlich. Armin Distel

Rund 500 Mitarbeiter inklusive Leiharbeiter beschäftige MS XTEC in Trossingen und den weiteren Standorten in mehreren Kontinenten. Die gleiche Zahl an Beschäftigten nannte Distel für den Standort Spaichingen und die MS Ultrasonic Technology Group samt weiterer Niederlassungen in anderen Ländern ‐ mit einem erwarteten Jahresumsatz von 80 Millionen Euro.

Produkte für Krankenhäuser und Züge

Das Unternehmen liefert insbesondere für kleinere und mittelgroße Serien hochpräzise Produkte und Systeme für mehrere Branchen und Anwendungen ‐ neben der weltweiten Nutzfahrzeugindustrie unter anderem die Stromerzeugung für den Schiffsbau, Notstromaggregate in Krankenhäusern und Rechenzentren, stationäre Energietechnik bei der Gewinnung neuer Rohstoffe und Antriebe sowie Getriebebauteile in der Agrartechnik. Zu den im Gewerbegebiet Neuen gefertigten Produkten zählen etwa Ventiltriebskomponenten für Züge oder Steuerungsbauteile für Automatikgetriebe.

Wenn sich Deutschland und Europa nicht ändern, gehen die Firmen im rasenden Tempo weg. Armin Distel

„2023 war sehr ordentlich, 2024 wird sehr, sehr ordentlich“, erwartet Distel einen weiteren Anstieg der Zahlen. So liege das Auftragsvolumen bei MS XTEC bis zum Jahr 2031 bereits jetzt bei mehr als 1,3 Milliarden Euro.

In den vergangenen drei Jahren seien am Standort Schura 60 Millionen Euro investiert worden ‐ vor allem in neue Maschinen und die Erweiterung der Produktionsflächen. „Und wir haben den größten Solarpark im Landkreis Tuttlingen gemacht“, so Distel. Der produziere 20 Prozent des Stroms, den MS XTEC benötige.

Zweiter Standort in den USA kommt

Er kündigte an, dass das Unternehmen in Kürze einen zweiten Standort in den USA aufbauen werde in Charlotte/North Carolina ‐ neben dem bereits bestehenden in Howell/Michigan. Distel begründete dies mit unter anderem dort „deutlich niedrigeren Energiekosten ‐ auch dort können wir, denken wir, relativ schnell wachsen“. Auch in China und Brasilien ist das Unternehmen vertreten.

In den USA werde dem Unternehmen „der rote Teppich hingelegt ‐ wenn sich Deutschland und Europa nicht ändern, gehen die Firmen im rasenden Tempo weg“, prognostizierte er. „Wir stehen zum hiesigen Standort“, betonte der Firmenvorstand. Aber weiteres Wachstum müsse „man sich genau überlegen“ angesichts der herrschenden politischen Rahmenbedingungen.

Stand der Dinge beim Gewerbegebiet Neuen

Auf den Stand der Weiterentwicklung im Gewerbegebiet Neuen ging für den erkrankten Axel Henninger, Geschäftsführer des Zweckverbands, Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion ein. „Der interkommunale Austausch ist wichtiger denn je, da die Themen komplexer geworden sind“, sagte sie. „Neuen ist ein Beispiel, wie interkommunale Zusammenarbeit funktioniert.“

Trossingen habe einen „hohen Verdichtungsgrad ‐ jeder Hektar, den wir als Baufläche ausweisen wollen, kollidiert mit anderen Belangen von Naturschutz oder Landwirtschaft“. Die Erschließungskosten für die Erweiterung Neuen III seien bei der letzten Schätzung im Dezember auf 8,7 Millionen Euro taxiert worden. Durch Planungskosten werde sich die Gesamtsumme voraussichtlich auf zwölf Millionen Euro belaufen. „Das ist für beide Partner, Trossingen und Durchhausen, viel Geld.“ Deshalb sei die Erschließung abschnittsweise vorgesehen.

Artenschutz verzögert Erweiterung

Für Verzögerung sorge der Artenschutz. „Wir kommen nicht richtig voran“, sagte Irion. „Ich bin für Artenschutz. Aber ich denke, dass die Zielsetzung sein muss, Populationen zu schützen, nicht Individuen ‐ wir werden nicht jede einzelne Eidechse retten können.“

Einen thematischen Seitenschwenk machte Irion angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen, die auch die Region vor Herausforderungen stellen. „Die Stimmung ist gekippt“, befand sie, dass „die Menschen nur noch begrenzt Verständnis“ hätten. Es müsse gelingen, „Menschen ohne Bleibeperspektive und Kriminelle schneller in ihre Heimatländer zu überführen“.

Trossingen darf nicht dabei sein

Bei einer abendlichen Führung konnten sich die rund 50 Teilnehmer des Ostbaartreffens selbst ein Bild machen von der Arbeit bei MS XTEC. Sie waren aus Seitingen-Oberflacht, Hausen o.V., Gunningen, Durchhausen, Talheim und Schura nach Neuen gekommen. Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch, der das Treffen organisiert hatte, blickte auf dessen Anfänge vor knapp 20 Jahren zurück: Gustav Schlecht, der seinerzeitige Bürgermeister Hausens, habe diesen Erfahrungsaustausch im zumeist zweijährigen Rhythmus angeregt ‐ der zuletzt 2020 wegen Corona ausgefallen war.

Damals sei auch überlegt worden, die Stadt Trossingen teilnehmen zu lassen. Die beteiligten Bürgermeister hätten sich jedoch gesorgt, „dass ihre Gemeinden dann überlagert und bevormundet werden ‐ dieses Risiko wollten sie nicht eingehen“, blickte Schoch zurück. Deshalb sei „Trossingen ausgeschlossen worden vom Ostbaartreffen“.

Das fand seinen Abschluss im evangelischen Gemeindehaus in Schura, wo der nahe Landgasthof Bären ein warmes Buffet aufgebaut hatte und der kommunalpolitische Teil fortgesetzt wurde mit Kurzberichten aus den Ostbaargemeinden.