Das Unternehmen E+C Testlab engineering & certification im Gewerbegebiet Hirschweiden will erweitern. Dadurch wären die Platzreserven am Betriebssitz an der Industriestraße aufgebraucht. Der Gemeinderat hat nun einstimmig grünes Licht gegeben zum Erwerb der hinter dem Firmenareal liegenden Fläche zwecks weiterer Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Unternehmen verfügt unter anderem über ein EMV- und ein Umweltlabor und arbeitet als Dienstleistungszentrum für industrielle Computertomographie. In dem Umweltlabor werden mittels Umweltsimulationen die Auswirkungen unterschiedlicher klimatischer Bedingungen auf Produkte untersucht. „Die Firma hat viele hochwertige Arbeitsplätze“, so Bürgermeisterin Susanne Irion im Gemeinderat. Techniker und Ingenieure verdienen dort ihr Geld.

Unternehmen braucht Zusicherung seitens der Stadt

Um das Vorhaben und die künftige Entwicklung am Standort Trossingen abzusichern, benötige die Firma nach der aktuell geplanten Erweiterung eine Zusicherung zum Erwerb der angrenzenden Fläche, so Dezernatsleiter Axel Henninger.

Diese liege im „unbeplanten Außenbereich“, so dass noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden müsste. Die Kosten dafür, Anschlussbeiträge für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, finanzielle Beteiligung am Straßenbau und ökologische Ausgleichsmaßnahmen seien in die Preiskalkulation einbezogen worden.

Grundstück ist nur eingeschränkt nutzbar

Zu erwarten ist laut Henninger, dass sich die Bebauung des zusätzlichen Areals an der Höhe der Erweiterung von 13 Metern orientiere. Das Grundstück sei auf einer Breite von 20 Metern nur eingeschränkt nutzbar, etwa für Stellflächen, da über eine angrenzende Straße eine Hochspannungsleitung verlaufe. Dies betreffe 1.520 Quadratmeter ‐ so dass von der Gesamtfläche von 7.144 noch 5.624 Quadratmeter voll nutzbar seien.

Daran orientiert sich die Verkaufssumme der Erweiterungsfläche: Die Stadtverwaltung hat 55 Euro je Quadratmeter für den komplett nutzbaren Teil angesetzt und 45 Euro pro Quadratmeter für den nur eingeschränkt zu nutzenden Bereich.

Wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, wird die Stadtverwaltung eine Rückübertragung im Fall einer Nichtbebauung innerhalb von drei Jahren nach Erwerb der Fläche vereinbaren. Auch das fand die einhellige Zustimmung des Gemeinderats.