Vier junge Welpen, die ohne Mutter und Tageslicht gehalten wurden: Ein Fall von vermutlich illegalem Welpenhandel ist kürzlich in Trossingen aufgeflogen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Vorausgegangen war eine Hausdurchsuchung, die vom Amtsgericht Spaichingen beschlossen worden war. Neben dem Ordnungsamt der Stadt Trossingen waren auch das Veterinäramt und zwei Beamte der Polizeihundestaffel Rottweil an dem Einsatz beteiligt.

Halter bereits im Fokus der Ermittler

Bereits in der Vergangenheit war in dem Haus eine illegale Hundezucht festgestellt worden. Da sich nun Anzeichen verdichteten, dass der Bewohner erneut in diesem Bereich tätig sein könnte, wollte das Ordnungsamt überprüfen, wie viele Hunde in dem Haus leben.

Mir ist es sehr wichtig, dass wir mit Nachdruck reagieren und das hat in diesem Fall auch sehr gut geklappt. Bürgermeisterin Susanne Irion

Da der Verdächtige eine solche Überprüfung mehrfach ablehnte und sich gleichzeitig herauskristallisierte, dass er wohl eine große Anzahl von Hunden ohne Anmeldung hielt, stellte das Amtsgericht Spaichingen einen Durchsuchungsbeschluss aus.

„In solchen Fällen arbeitet unser Ordnungsamt eng mit der Polizei und dem Veterinäramt zusammen“, sagt Bürgermeisterin Susanne Irion. „Mir ist es sehr wichtig, dass wir mit Nachdruck reagieren und das hat in diesem Fall auch sehr gut geklappt.“

Welpen ohne Mutter

Auf vier bis maximal sechs Wochen alt schätzte der Tierarzt des Veterinäramts die bei der Kontrolle entdeckten Hunde, also deutlich zu jung, um ohne ihre Mutter gehalten zu werden. Das Tierschutzgesetz sieht vor, dass Welpen frühestens mit acht Wochen von der Mutter getrennt werden dürfen.

Die, so der Besitzer, sei in Nordrhein–Westfalen und habe umständehalber beim Umzug nach Trossingen nicht mitkommen können. Eine Erklärung, die sich weder den Mitarbeitern des Ordnungsamts noch den Polizeibeamten erschloss.

Hunde stammen möglicherweise aus dem Ausland

Vielmehr kam der Verdacht auf, dass die Tiere im Ausland gekauft und dann nach Trossingen gebracht worden sind, um sie hier möglichst bald mit einem deutlichen Aufschlag zu verkaufen. In Internetforen werden vergleichbare Tiere meist zwischen 1000 und 2500 Euro angeboten.

Papiere, also zum Beispiel Abstammungsurkunden oder Impfausweise, konnte der Besitzer für die Tiere nicht vorweisen. Bei den Hunden handelt es sich um American Bully Welpen, einem Mix meist aus American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier und Bulldoggen.

Das droht dem Halter

Insgesamt trafen die Ermittler in dem Haus auf 13 Hunde, keiner davon war bei der Stadt gemeldet, wohl um die Hundesteuer zu umgehen. Ordnungsamt und Polizei ermitteln nun weiter in diesem Fall.

Der Hundehalter muss nun mit einem Bußgeldverfahren wegen der hinterzogenen Hundesteuer und einer Ermittlung der Staatsanwaltschaft wegen des möglichen illegalen Welpenhandels rechnen. Außerdem wird der Hundehalter seine erwachsenen Tiere einer Verhaltensprüfung stellen müssen, um zu belegen, dass diese keine Kampfhundeeigenschaften haben.