„Ich möchte, dass Landwirtschaft in der Bevölkerung und der Politik wieder wertgeschätzt wird.“ Esther Messner ist seit Juli 2022 Geschäftsführerin des Hirschweidenhofs. Ein halbes Jahr zuvor war ihr Mann Martin-Ulrich Messner unerwartet verstorben ‐ die Mutter von fünf Kindern sah sich plötzlich vor die Situation gestellt, den Hof ohne ihn weiterführen zu müssen. Als ein zusätzliches Standbein führte sie Bauernhofpädagogik ein.

In Trossingen besuchen alle Erstklässler einen Bauernhof. Häufig ist der Hirschweidenhof das Ziel und wird für einige Stunden zum Lernort. „Schulklassen kommen, Kindergärten, manchmal eine Krabbelgruppe oder Senioren“, berichtet Esther Messner. Auch für Kindergeburtstage bietet der Bauernhof den Rahmen.

Mit dem Mann den Hof geheiratet

Seit 26 Jahren lebt sie auf dem Hirschweidenhof. „Als ich 21 Jahre alt war, habe ich mit meinem Mann auch seinen Hof geheiratet“, blickt die ausgebildete Physiotherapeutin und Hauswirtschafterin zurück.

Frau ist gleichzeitig Ehefrau, Mitarbeiterin, Mutter, Schwiegertochter, Managerin, Springerin für alle Notfälle, Köchin, Hausaufgabenbetreuung und Finanzfachkraft. Esther Messner

Der Hof habe zwei Hauptstandbeine: Milchviehhaltung und Energieerzeugung durch Biogas. 80 Milchkühe gilt es zu versorgen, „das Futter kommt hauptsächlich aus eigenem Anbau auf je 50 Hektar Grünland und Ackerfläche“.

Die anfallende Wärme der Biogasanlage, eine von zwei dutzend im Landkreis Tuttlingen, werde „für den Eigenbedarf genutzt und an die ehemalige Firma Efka verkauft“.

Bürokratisierung nervt

Die zunehmende Bürokratisierung macht auch vor den landwirtschaftlichen Betrieben nicht Halt: „Zwei volle Tage in der Woche“ seien komplett der Büroarbeit vorbehalten, sagt Esther Messner ‐ „Anträge, Rechnungen, Angebote, Telefonate, Bestellungen, Überwachung des Zahlungsverkehrs“.

Dabei ist ohnehin schon genug zu tun auf dem Hirschweidenhof: Morgens müssten die Tiere gefüttert und mittels vollautomatischen Systems gemolken werden, hinzu kämen regelmäßige gesundheitliche Kontrollen.

Auch mittels moderner Technik: Ein Herdenmanagement-Programm sammelt Daten der Kühe und wertet sie aus. „Dabei fallen Kühe auf, deren Milchleistung ungewöhnlich abweicht ‐ was Zeichen für eine Entzündung ist.“

Wenn der Melkroboter spinnt

Es folgten unter anderem Arbeiten auf dem Feld und Reparaturen ‐ derzeit würden die Maschinen winterfest gemacht. „Und dann kommt immer noch dies und das dazwischen: Eine Kuh kalbt, auf dem Grünschnittplatz muss das Grüngut zusammengeschoben werden, jemand ruft an und braucht dringend ein Ersatzteil, der Melkroboter spinnt oder die Biogasanlage schaltet einfach ab und man fragt sich warum.“

Bei den meisten Frauen auf den Höfen kommt zur Mithilfe im Betrieb der Großteil der Hausarbeit dazu und die Betreuung der Kinder. Esther Messner

Der Arbeitstag ist lang: „Abends wird immer direkt Milch verkauft“, erläutert die Geschäftsführerin. „Wir streben an, dass wir zwischen 19 und 19.30 Uhr draußen fertig sind.“ In Erntezeiten sei der Rhythmus anders ‐ „Feierabend gibt’s dann eben keinen“. Neben ihr schaffen eine weitere Vollzeitkraft sowie acht Teilzeitkräfte und Aushilfen auf dem Trossinger Hof.

Springerin für alle Notfälle

„Bei den meisten Frauen auf den Höfen kommt zur Mithilfe im Betrieb der Großteil der Hausarbeit dazu und die Betreuung der Kinder“, sagt Esther Messner, die auch beim Landfrauenverband ehrenamtlich aktiv ist.

Esther Messner bei ihrem Vortrag im katholischen Gemeindehaus, bei dem sie auch Beispiele ihrer Tätigkeit zeigte. (Foto: Michael Hochheuser )

„Sicherlich gibt es in vielen anderen Berufen auch lange Arbeitstage, schlechte Bezahlung, wenig Anerkennung, ungeschickte Arbeitszeiten und das Gefühl, nie fertig zu werden“, sagt sie. In der Landwirtschaft vermische sich Familien- mit Betriebsalltag: „Frau ist gleichzeitig Ehefrau, Mitarbeiterin, Mutter, Schwiegertochter, Managerin, Springerin für alle Notfälle, Köchin, Hausaufgabenbetreuung und Finanzfachkraft“.

Wir möchten für die Arbeit in unseren Betrieben mehr Wertschätzung. Esther Messner

„Ganz gleich, welche Funktionen Frauen in der Landwirtschaft einnehmen ‐ sie sind maßgebliche Schlüsselfiguren auf unseren Betrieben“, sagt die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbands, Petra Bentkämper.

Bei der Befragung von Landwirtinnen und jungen Frauen, die diesen Berufsweg gehen wollten, käme immer wieder zum Ausdruck, „dass mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit gewünscht wird“, berichtet Esther Messner. „Wir möchten für die Arbeit in unseren Betrieben mehr Wertschätzung.“

Schlaflose Nächte

Hinzu kommt oft psychische Belastung: „In vielen Betrieben bereiten finanzielle Schieflagen und Unsicherheiten schlaflose Nächte“, sagt die Trossinger Landwirtin, die trotz aller Nachteile betont: „Ich bin von Herzen gern Bäuerin und liebe das Leben im ländlichen Raum“.

Über ihre Erfahrungen berichtete sie jetzt vor knapp 50 Zuhörern im katholischen Gemeindehaus bei einem Vortragsabend von Volkshochschule, Kolpingsfamilie Trossingen und Katholischer Erwachsenenbildung unter der Fragestellung „Landwirtschaft wohin? Perspektiven zwischen Landlust-Idylle und Wirtschaftlichkeit“.

Noch 40.000 Betriebe

Mit umfangreichem Zahlenmaterial dazu versorgte Esther Messners Schwager Jörg Messner die Zuhörer bei seinem Vortrag. Der aus Trossingen stammende Agraringenieur leitet beim Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf den Fachbereich Grünlandwirtschaft.

1980 habe Baden-Württemberg noch 150.000 landwirtschaftliche Betriebe gezählt, heute seien es rund 40.000 bei steigenden Betriebsgrößen, berichtete er. 1970 hätten acht Prozent der Bundesdeutschen ihr Geld in der Landwirtschaft verdient ‐ „inzwischen liegen wir bei knapp unter einem Prozent“.

Landwirte werden beschimpft

Messner konstatierte eine „zunehmende Entfremdung zwischen Landwirtschaft und Verbraucher“. Vorfälle häuften sich, wo Landwirte beschimpft würden, etwa von Radfahrern auf Feldwegen. „Das Verständnis füreinander fehlt.“

Der Arbeitseinsatz bei den Familienbetrieben nimmt trotz des technischen Fortschritts zu. Esther Messner

Die Produktivität habe stark zugenommen: In Baden-Württemberg hätten sich die Getreideerträge seit den 1950/60er Jahren vervierfacht. „In Deutschland ernährte ein Landwirt 1950 zehn Menschen, 2020 waren es 139.“

Der Rinderbestand habe sich in Baden-Württemberg in 40 Jahren auf etwa eine Million Tiere halbiert, erläuterte Messner, „jedoch bei höherer Milchleistung“; deutlich zurückgegangen sei auch der Bestand an Schweinen. Fast verdoppelt seit 1980 habe sich hingegen die Anzahl der Pferde auf Bauernhöfen ‐ „als Freizeitbeschäftigung“.

Ein Roboter zum Entmisten

Der Fleischkonsum sinke, einzig leicht steigend seien die Zahlen bei Geflügel, berichtete der Experte. „Smart Farming“ mit etwa Fütterungs- und Entmistungsrobotern, kameragesteuerten Anbaugeräten oder Feldrobotern zur Bekämpfung von „Problempflanzen“ wie Ampfer im Grünland seien Neuerungen, die „technisch bereits möglich sind“. Das Bewusstsein für eine nachhaltige Landwirtschaft wachse ‐ Ökolandbau nehme zu, aktuell liege deren Anteil in Baden-Württemberg bei 15 Prozent, „Ziel sind 30 bis 40 Prozent“.

Jörg Messner thematisierte ebenso die Erschwernisse durch die Bürokratisierung: So existierten beim rechtlichen Rahmen zur Biogaserzeugung „inzwischen 400 Gesetze, Verordnungen, Regelwerke, Merkblätter und Arbeitshilfen“. Tätigkeiten wie das Dokumentieren ihrer Arbeit oder das Stellen von Förderanträgen seien „eine Herausforderung für die Landwirte“. Messners Fazit: „Der Arbeitseinsatz bei den Familienbetrieben nimmt trotz des technischen Fortschritts zu.“