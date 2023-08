Ambitioniertes Vorhaben

Trossinger läuft 2000 Kilometer quer durch Europa

Trossingen / Lesedauer: 6 min

Klaus Butschle am Ziel einer seiner Etappen des Jakobswegs - in Lourdes. (Foto: Butschle )

Klaus Butschle hat fünf Etappen des Jakobswegs bewältigt. Und viel erlebt — von der Nervenentzündung am Fuß bis zu Nächten auf Parkbänken. 2025 will er am Ziel sein.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 17:00 Von: Michael Hochheuser