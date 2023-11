Neun Monate, so lange dauert die Bearbeitungszeit, bis die Ausländerbehörde des Landratsamts Tuttlingen einen deutschen Pass ausstellen kann. Unverständlich, findet der Trossinger Frank Golischewski. Die Einbürgerung seines Ehemannes Nelson Pupo Leyva wird sich voraussichtlich bis Juli 2024 hinziehen.

Hochzeit in Mainz

Seit September 2018 sind Golischewski und sein Ehemann nun verheiratet. Der städtische Kulturbeauftragte und sein kubanischer Partner wurden vom damaligen Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, heute Innenminister von Rheinland-Pfalz, getraut und erhielten den kirchlichen Segen ‐ der damals noch nicht offiziell erlaubt war ‐ in der St. Nikolaus Kirche in Mainz. Die Stadt ist der zweite Lebensmittelpunkt des Paares.

Ich muss mich finanziell quasi entblößen. Frank Golischewski

„Nelson hat sämtliche Sprach- und Einbürgerungskurse mit Abschlusstests absolviert, seine dreijährige duale Berufsausbildung an der Fachhochschule in Villingen und am Öschberghof gemeistert und ist von seinem Ausbilder mit unbefristetem Arbeitsvertrag übernommen worden“, berichtet Golischewski.

Dokumente für Einbürgerung liegen vor

Nun soll nach der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis die Einbürgerung folgen ‐ doch die gestaltet sich schwierig: „Sämtliche Dokumente von Nelson liegen vor, sie sind ohnehin seit 2018 Grundlage sämtlicher Aufenthaltsgenehmigungen“, so Golischewski.

Dazu gehören unter anderem die Zeugnisse des Integrationskurses und der Sprachkurse, der Arbeitsvertrag, Ausweise und Aufenthaltstitel, Meldebescheinigungen, Geburts- und Heiratsurkunde.

Und auch Frank Golischewski muss zahlreiche Unterlagen vorlegen. „Ich muss mich finanziell quasi entblößen, meinen Auszug aus dem Grundbuch vorweisen, meine Ausweisdokumente, als Freiberufler die letzten Gewinnermittlungen und Steuererklärungen der letzten zwei Jahre, was mich ehrlich gesagt erstaunt, wo Nelson doch einen ordentlichen Lohn nach Hause bringt“, wundert er sich.

Bearbeitung dauert länger als üblich

Dass diese Unterlagen nötig sind, bestätigt Laura Zisterer, Pressesprecherin des Landratsamts Tuttlingen. „Individuell können auch noch weitere Unterlagen angefordert werden“, erklärt sie.

Und auch der Bearbeitungszeitraum sei derzeit länger als üblich: „Aktuell dauert die Bearbeitung neun Monate, das ist hauptsächlich auf die weiter ansteigenden Antragszahlen und den Personalmangel im zuständigen Amt zurückzuführen.“

Dass die Bearbeitung so lange dauert, ärgert Golischewski vor allem vor dem Hintergrund der zahlreichen Migrationsdebatten. „Frühestens im Juli 2024 also kann Nelson damit rechnen in dem Land, in dem er seit 2018 seinen Lebensmittelpunkt sowie Freundes- und Familienanschluss gefunden hat, in dem er mit vollem Einsatz arbeitet und zum Bruttosozialprodukt beiträgt in einem Beruf, für den händeringend Fachkräfte gesucht werden, seinen Pass zu bekommen“, sagt er.

Termin beim Landratsamt

Grundsätzlich, so betont Golischwski, seien sein Mann und er im Landratsamt Tuttlingen immer freundlich empfangen und beraten worden.

Doch auch von frustrierenden Erlebnissen kann er berichten: Bei einem Termin sei eine Gebühr für ein weiteres Jahr befristeter Aufenthaltsgenehmigung berechnet worden, obwohl Nelson Pupo Leyva bereits einen Antrag auf unbefristeten Aufenthalt gestellt hatte.

Es findet in der Einbürgerungsbehörde grundsätzlich in jedem Fall eine Beratung statt. Landkreis-Sprecherin

„Als ich recht ungehalten reagierte und mir erlaubte, auf die bisherige Kommunikation hinzuweisen und die Erwartung, dass man über die Möglichkeiten des unbefristeten Titels doch wohl auch informiert werden würde, konterte die Dame mit dem entwaffnenden Satz: ,Wir sind nicht verpflichtet Sie zu beraten'“, berichtet Golischewski.

Auf Nachfrage erklärt das Landratsamt wiederum: „Es findet in der Einbürgerungsbehörde grundsätzlich in jedem Fall eine Beratung statt“, so die Pressesprecherin.

Eine schnellere Bearbeitung der Anträge sei aber nicht in Sicht. Dazu müsse der Gesetzgeber die Fallzahlen stärker steuern und die Verfahren vereinfachen. Eine schnelle Bearbeitung beim jetzigen Antragsaufkommen? „Das wäre aktuell nur mit mehr Personal machbar“, so Zisterer.