Trossinger Geflügelzüchter werden jünger

Ein vielstimmiges Krähen und Gackern hat die Besucher der Rosenschulturnhalle in Trossingen am Wochenende empfangen. Die Ausstellung des Geflügelzuchtverein Trossingen stand auf dem Programm.

Der Termin am ersten Wochenende im November hat eine lange Tradition. Mit 173 Hähnen, Hühnern, Wachteln und Tauben wurden so viele Tiere wie lange nicht mehr ausgestellt, war von der Vereinsvorsitzenden Lieselotte Hoffrichter zu erfahren. Mit Arnold Scherrmann und Klaus Benzinger nahmen zwei Preisrichter die Beurteilung der Tiere vor. Den geltenden Regeln zufolge darf ein Richter pro Schau nur 80 Tiere bewerten. Form, Gefieder und Körpermerkmale werden von den Juroren beurteilt. Um dem Federvieh den Stress zu nehmen, erhalten sie regelmäßiges Käfigtraining. Das verriet der erfahrene Züchter Marco Distel am Rande der Ausstellung.

Nicht nur über die Vielzahl an zur Schau gestellter Tiere erfreuten sich die Organisatoren, auch der Zulauf junger Familien scheint dem Verein neue Mitglieder zu bringen. Mit Amelie Fehrenbach ist zu Jahresbeginn eine junge Frau dem Geflügelzuchtverein beigetreten. Durch ihre Verbindung zur Agenda Trossingen ist es denkbar, dass weitere Mitglieder aus diesen Reihen den Weg zu den Geflügelzüchtern finden werden. Eine Entwicklung über die sich Lieselotte Hoffrichter freut, die gleichzeitig mit der Hoffnung auf Verjüngung in der Vorstandschaft verbunden ist. „Nach 30 Jahren an der Spitze würde ich mein Amt gerne in jüngere Hände abgeben“, erklärt die erfahrene Züchterin.

Der Zulauf ist wohl dem Trend zur Hühnerhaltung zu verdanken. „Ich wollte schon von Kindesbeinen an Hühner haben“, erzählt Amelie Fehrenbach. Im Elternhaus sei wegen des Platzangebotes lediglich die Haltung von Wachteln möglich gewesen, berichtet die junge Frau weiter. Nun lebe sie mit ihrem Partner in ländlichem Umfeld und so habe sie sich für die Haltung von Hühnern der Rasse „Orpington blau“ entschieden. Die erste Teilnahme an einer Ausstellung brachte ihr gleich den ersten Platz in der Kategorie Hühner ein.

Die Ergebnisse

Kategorie Hühner: 1. Platz Amelie Fehrenbach (Rasse Orpington blau), 2. Platz Reinhold Walter (Australops schwarz)

Kategorie Zwerghühner: 1 .Platz Lieselotte Hoffrichter (Zwerg Amrocks gestreift), 2. Platz Marco Distel (Dt. Zwerg Reichshuhn Gelb Schwarz columbia)

Kategorie Tauben: 1. Platz Rochus Fleig (Startauben schwarz), 2. Platz Gabi Bohland (Dt. Modeneser Schitti Schwarz gescheckt)

Zuchtpreis Jugend: Jonas Distel (Dt. Zwerg Lachshuhn lachsfarbig)

Landesverbandsehrenpreise gingen an Lieselotte Hoffrichter und Jonas Distel.