Trossinger Fraktionen bereiten sich auf Kommunalwahl vor

Wer macht weiter? Wer hört auf? Am 9. Juni wird gewählt, sowohl auf kommunaler als auch auf europäischer Ebene. Wir haben bei den Trossinger Ratsfraktionen nachgefragt, wie die Kandidatenlisten sowie die Vorbereitungen für die Wahl aussehen.

Freie Wähler

„Es gab noch nie Gemeinderatswahlen, bei welchen genau die selbe Liste wie beim letzten Mal präsentiert wurde“, berichtet Gustav Betzler auf Anfrage der Trossinger Zeitung. Man versuche, auch unter dem Jahr Kontakt zu bisherigen Kandidaten und Bürgern zu halten. Die Fraktionsmitglieder seien in verschiedenen Vereinen und Organisationen aktiv und hätten so einen guten Kontakt zu Trossingen, so Betzler.

Allerdings gibt es auch immer wieder Lücken auf der Liste, die es zu füllen gilt.„Seit Mitte letzten Jahres beraten wir zu diesem Thema und haben das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, wir haben schon feste Zusagen von neuen Kandidaten, sind aber auch noch mit einigen im Gespräch.“

Wir machen seit Jahrzehnten Sachpolitik vor Ort und orientieren uns an den Trossinger Themen. Gustav Betzler

Immer wieder fällt kurz vor Wahlen auch das Stichwort Politikverdrossenheit. Die hält sich laut Betzler bei den Freien Wählern jedoch in Grenzen, auch weil es sich dabei nicht um eine Partei handelt.

Gemeinderäte, die nicht mehr weitermachen, gibt es aktuell nicht. „Unsere jetzige Truppe ist noch komplett“, so Betzler.

CDU

Die CDU-Fraktion hat bereits vor über einem Jahr begonnen, sich Gedanken über die nächste Kommunalwahl zu machen. Dabei wurde auch nach neuen Kandidaten gesucht. „Mit der Suche sind wir auf der Zielgeraden, und ja, es gibt schon feste Zusagen“, so CDU-Fraktionssprecherin Petra Hermann. Über ein Drittel der Liste, so Hermann, bestehe aus Frauen, und ebenfalls ein Drittel aller Kandidaten ist unter 40 Jahre alt.

Bezüglich der Politikverdrossenheit könne die CDU nichts feststellen. „Im Gegenteil, im Laufe der letzten fünf Jahre erhielten wir als Reaktion auf unser politisches Engagement stets neue Impulse aus der Bevölkerung.“ Der CDU-Stadtverband sei zudem in Form von monatlichen Veranstaltungen zu kommunalpolitischen Themen, Sommer-Radtouren und jährlichen Spendenaktionen für den Tafelladen sehr aktiv.

Hören auch Räte auf? „In der letzten Periode hatten wir bereits einen Wechsel in der Fraktion. Unser langjähriger Fraktionsvorsitzender Clemens Henn hat im Juni 2022 sein Amt niedergelegt und sich in seinen wohlverdienten kommunalpolitischen Ruhestand verabschiedet. Voraussichtlich wird sich eine weitere Person zurückziehen, das ist aber noch nicht entschieden“, so Hermann.

FDP

Die FDP hatte am 30. Januar ein Kandidatentreffen, teilte Fraktionssprecher Hilmar Fleischer mit. „Die Suche lief erfreulicherweise und im Wesentlichen nicht anders als in den vergangenen Jahren. Wir haben aufgrund unserer Arbeit im Gemeinderat einen guten Zuspruch und auch einen verlässlichen Stamm an Kandidaten“, so Fleischer.

Final ist die Liste jedoch noch nicht. „Wir befinden uns im Endspurt, die Liste ist mit einer guten Mischung aus jungen, tatendurstigen und erfahrenen Kandidaten fast voll“, sagt der Fraktionssprecher.