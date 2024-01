An die 100 Menschen haben sich an einer Mahnwache gegen rechts vor dem Trossinger Rathaus beteiligt. Die Initiatoren verlasen einen „Trossinger Appell“, in dem sie betonen, dass ein Vergleich mit den letzten freien Reichstagswahlen der Weimarer Republik 1932 „immer deutlicher“ werde, als Deutschland in eine nationalsozialistische Diktatur abgerutscht sei.

Seit bald zwei Jahren, mit Beginn des Ukraine-Kriegs, organisieren die Initiatoren des Aktionskreises um Wolfgang Steuer und Andreas Solleder jeden Freitagabend eine Mahnwache für den Frieden. Zehn bis zwölf Menschen nähmen daran sonst teil, sagte Solleder.

Rechtsradikale und Neonazis waren einer politischen Machtübernahme noch nie so nahe. Andreas Solleder

Diesmal waren es angesichts des Erstarkens der AfD, die bei Meinungsumfragen vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr bei jeweils mehr als 30 Prozent liegt, fast zehnmal mehr Menschen, die ihre Meinung kundtaten, den Anfängen zu wehren, bevor es womöglich zu spät ist.

Politiker sollen Entscheidungen so fällen, dass das Volk sie versteht

„Alle zusammen gegen die Faschisten“ war auf Plakaten zu lesen, „Hass ist keine Lösung“ oder „Die Demokratie braucht unseren Schutz“. Solleder verlas den „Trossinger Appell gegen rechts“. Es sei „erschreckend, wie sich die politische Stimmung im Land gewandelt hat - in der Bundesrepublik waren Rechtsradikale und Neonazis einer politischen Machtübernahme noch nie so nahe“.

Die Initiatoren appellieren an die Politiker, „Entscheidungen so zu fällen, dass das Vorhaben und die Konsequenzen vom Volk verstanden“ würden. „Überlassen Sie den Rechtsradikalen keinen Raum, um ihre demokratiefeindliche Politik durchzusetzen.“ Die Initiatoren zeigen sich „beunruhigt, dass vielen Leuten im Land das Wissen von unseren Grundwerten fehlt oder gleichgültig ist“.

Appell kann bei nächster Mahnwache unterzeichnet werden

An die Bürger appellieren sie, ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. „Nur so sind die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats gewährleistet.“ Weiter heißt es: „Gehen Sie nicht Parteien auf den Leim, die populistisch den Rechtsstaat infrage stellen. Beurteilen Sie bei jeder Stimmabgabe, ob das hohe Gut der Menschenrechte seine Berücksichtigung findet.“

Der von vielen unterschriebene Appell soll an die Fraktionsvorsitzenden in Landtag und Bundestag verschickt werden. Auch bei den Protesten in Stuttgart, wo am Wochenende laut Veranstalter 20.000 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gingen, demonstrierten Teilnehmer aus dem Landkreis Tuttlingen.

Die nächste Mahnwache in Trossingen ist am Freitag, 26. Januar, um 17.30 Uhr vor dem Rathaus. Dort kann der „Trossinger Appell“ unterschrieben werden.