Trossingens Tabellenführung steht auf dem Prüfstand

Nach der Winterpause wird dieses Spiel für die SpVgg Trossingen und den BSV 07 Schwenningen zu einem Gradmesser. Am Sonntag ab 15 Uhr treffen der Erste und der Dritte der Fußball-Bezirksliga aufeinander.

Die Hausherren wollen Revanche für das 1:3 im Hinspiel. Trainer Hannes Friedrich meint, sein Team habe schon eine gute Hinserie gespielt und sind zum Ende der Halbserie mit dem 4:1 gegen Schramberg/Sulgen Erster geworden. „Nun geht es darum, diesen Platz zu verteidigen. Es wird eine lange und harte Rückserie gegen bärenstarke Konkurrenten. Wie alle wissen ist die Spitze extrem stark, da kann jeder noch Meister werden. Für unser Selbstbewusstsein wäre es super, den Abstand zu vergrößern. Personell sind nahezu alle an Bord“, sagt Friedrich und erwartet eine große Kulisse zum Derby. Zumal auf beiden Seiten zusammen ein Dutzend ehemaliger höherklassiger Spieler des FC 08 Villingen stehen.

Beim BSV hat Trainer Jago Maric ebenfalls Respekt vor dem Gegner. „Trossingen ist sehr stark. Wir wissen, dass es eine schwere Rückserie wird. Der Einsatz und die Trainingsbeteiligung waren bei den guten Bedingungen erfreulich. Wir werden alles versuchen, um dieses Spiel zu gewinnen.“ Schwenningen blieb bis vor der Winterpause zwölf Ligaspiele in Folge ungeschlagen (neun Siege), Trossingen hat acht Punktspiele in Serie (sieben Siege) nicht mehr verloren. Mit einem packenden und hochklassigen Duell ist zu rechnen.

Die weiteren Spiele

VfL Mühlheim - FV 08 Rottweil (Samstag, 15.30 Uhr). In der letzten Runde war dieses Spiel der beiden Ex-Landesligisten noch ein echtes Topspiel zweier starker Rückrundenteams. Aktuell trennen den Fünften und Neunten acht Punkte und die Nullachter müssen durchaus noch nach unten schauen. Für den Rottweiler Trainer Augusto Alfidi ist es ein besonderes Spiel an alter Wirkungsstätte. Mit dem verbands- und landesligaerfahrenen Neuzugang Christian Braun (aus Villingendorf) und dessen Tore soll es in Rottweil aufwärts gehen. Mühlheim strebt für die Rückserie unter Spielertrainer Philipp Wolf, der den zum FC Singen abgewanderten Daniel Wieser ersetzt, mindestens den vierten Platz an. Das Hinspiel gewann der VfL 6:2.

FSV Denkingen - SV Villingendorf (Sonntag, 15 Uhr). Abstiegskampf pur steht gleich auf dem Programm: Der FSV hat vier Punkte Vorsprung auf den Vorletzten. Von daher ist es für beide gleich ein richtungsweisendes Duell. Denkingen gewann vor dem Winter nur eines von fünf Spielen. Das Hinspiel entschieden Denkingens Trainer Nunzio Pastore und seine Jungs 3:2 für sich. Bei den Gästen steht ein neuer Keeper zwischen den Pfosten: Vom Landesligisten SV Seedorf kam Marc Kost.

SG 08 Schramberg/Sulgen - SV Bubsheim. Aufsteiger und Titelkandidat gegen Vizemeister. In der Talstadt wartet Torjäger Flavius Oprea (21 Tore) auf den Tabellensiebten, der in der Außenseiterrolle ist. Nach dem verkorksten Start kamen die Heuberger immer besser ins Rollen. Ihren einzigen Test gewannen die Ratke-Jungs am Mittwoch beim SV Spaichingen 3:2. Schramberg/Sulgen hatte gute Tests wie das 3:2 gegen den SC 04 Tuttlingen. Vor dem Winter geriet der Motor der SG mit vier sieglosen Partien mächtig ins Stottern. Die ersten sechs Saisonspiele hatten die Nullachter gewonnen, darunter in Bubsheim 7:1.

SV Wurmlingen - SG Bösingen II/Beffendorf. Im Kellerduell stehen beide Teams unter Zugzwang. Der Aufsteiger hat drei Punkte mehr als die SG geholt und besitzt mit Noah Viani (12 Tore) und Tom Schmid (9) das treffsicherste Torjägerduo der Klasse unter den Top7-Schützen. In der Hinserie gewann Wurmlingen mit 3:1.