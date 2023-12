Bei der vorgesehenen Kostenbeteiligung von Nachbargemeinden für auswärtige Schüler sucht Trossingen den Kompromiss mit den umliegenden Kommunen. Nicht weniger als 27 Gemeinden in drei Landkreisen könnten zur Kasse gebeten werden, weil dort wohnende Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren Schulen in der Musikstadt besucht haben.

„Wir wollen nicht vor Gericht landen“, machte Bürgermeisterin Susanne Irion am Montagabend im Gemeinderat klar, dass gemeinsam nach für alle Seiten tragfähigen Lösungen gesucht werden müsse. Auch mit den Städten Tuttlingen und Rottweil, an die wiederum Trossingen Geld zahlen müsste für hiesige Kinder und Jugendliche, die dort zur Schule gehen.

Es ist ein gewaltiges Fass an zusätzlichem Bürokratieirrsinn, das der Verwaltungsgerichtshof mit seinem Urteil aufgemacht hat - und es hat in den vergangenen Monaten bereits für Zwietracht zwischen Kommunen gesorgt, weil sie nicht wissen, wie sie künftige Kostenanteile stemmen sollen - im Landkreis Tuttlingen hatte als erste Gemeinde vor einigen Wochen Talheim eine Kostenbeteiligung abgelehnt.

Was das Gerichtsurteil besagt

Was besagt das Urteil? Die Stadt Geislingen hatte eine Kostenbeteiligung ihrer Nachbargemeinden verlangt, für die Sanierung ihrer Realschule. Vor Gericht ging es um die Frage, inwiefern Städte und Gemeinden gegen ihren Willen verpflichtet werden können, sich an Baukosten zu beteiligen.

Der Verwaltungsgerichtshof änderte durch sein Urteil die geltende Rechtsprechung: Wichtigste Punkte sind, dass Gemeinden zum Abschluss einer Vereinbarung auch zwangsverpflichtet werden können, so ein „dringendes öffentliches Bedürfnis“ bestehe. Das Urteil wirkt rückwirkend auch für zurückliegende oder laufende Schulsanierungen.

Irion wies darauf hin, dass Trossingen in den vergangenen zehn Jahren viel investiert habe in Sanierungen an Realschule und Gymnasium. Zuletzt war im Oktober der Neubau des Ganztagsgebäudes des Schulzentrums eingeweiht worden. Die Stadt müsse „versuchen, die Umlandgemeinden an diesem Abmangel zu beteiligen“.

Vier Millionen Euro nachträglich

Der zu erwartende Anteil ungedeckter Kosten an Gymnasium und Realschule belaufe sich für die bisherigen Arbeiten auf 4,1 Millionen Euro, auf die „die Stadt einen Anspruch hätte“ - verteilt auf die 27 Kommunen. Dies entspreche rund 10.000 Euro pro auswärtigem Schüler, rechnete die Bürgermeisterin vor. „Das wird spannend“, meinte sie zu der wenig verheißungsvollen Aussicht, mit 27 Städten und Gemeinden verhandeln zu müssen. Sie verwies auch auf die in den kommenden Jahren geplanten Millioneninvestitionen in Trossinger Schulen - durch die in einigen Jahren weitere finanzielle Forderungen an andere Gemeinden gestellt werden könnten.

Irion geht davon aus, dass eine freiwillige Einigung auf Grundlage der in dem Urteil genannten Bedingungen wie einer sofortigen Zahlung „außerhalb einer gerichtlichen Entscheidung nicht gelingen wird“. Doch sei „inzwischen allen Beteiligten wohl klar, dass ein Anspruch auf Schulkostenbeteiligung besteht“. Ziel müsse es nun sein, „einen fairen Kompromiss zu finden mit den Umlandgemeinden und uns irgendwo in der Mitte zu einigen“, sagte sie im Gemeinderat. Trossingen wolle „auf seine Partner zugehen und mit ihnen diskutieren“, kündigte sie an.

Zwangsphase droht

Die Stadtverwaltung erarbeite derzeit einen „für beide Seiten, Schulträger und Trossingen, tragbaren Vergleichsvorschlag“, erläuterte sie. „Dies erscheint zielführender als die umliegenden Gemeinden nun mit Fristsetzung ohne konkreten Lösungsvorschlag in ein formales Verfahren zu drängen.“ Aus Sicht der Verwaltung bestehe kein übermäßiger Zeitdruck hinsichtlich einer möglichen Verjährung von Ansprüchen.

Der Verwaltungsgerichtshof hatte ein Drei-Stufen-Modell entwickelt mit einer Freiwilligkeitsphase, einer Zwischen- und einer Zwangsphase. Um erstere ging es nun im Gemeinderat im Zusammenhang mit möglichen Zahlungen an Tuttlingen und Rottweil. Die beiden Städte hatten noch deutlich mehr Geld in Schulsanierungen gesteckt als Trossingen - die Zahl der hiesigen Schüler, die dort zur Schule gehen, ist indes überschaubar: Laut Irion sind es derzeit zwei in Rottweil, fünf werden am Immanuel-Kant-Gymnasium der Kreisstadt unterrichtet - knapp 35.000 Euro würden für Trossingen anteilig fällig, so die Bürgermeisterin.

Vorschlag mit Signalwirkung

Jedoch hätten in den vergangenen fünf Jahren auch zwei Tuttlinger Schüler das Trossinger Gymnasium besucht, so dass „auch Tuttlingen an unseren Sanierungen zu beteiligen“ sei. Da die Größenordnung der auswärtigen Schüler vergleichbar sei, lautete der Vorschlag Irions nun „entweder eine weitgehende Verrechnung - oder wir einigen uns, dass wir gegenseitig nichts in Rechnung stellen“. Sie gehe davon aus, „dass es zu einer gemeinsamen Verrechnung kommt - auch als Signalwirkung“.

Der Gemeinderat beauftragte die Stadtverwaltung einstimmig, in die sogenannte Freiwilligkeitsphase mit Rottweil und Tuttlingen einzutreten - und eine Vereinbarung mit den beiden Städten abzuschließen, „sofern die beiden Schulträger Rottweil und Tuttlingen zusichern, zu gleichen Bedingungen eine Vereinbarung mit der Stadt Trossingen zu schließen“. Die Freiwilligkeitsphase sei ein Zeitraum, „in dem man, egal in welcher Konstellation, eine Einigung erreicht“, so Irion. Zunächst müsse „im kollegialen Miteinander die Lage eruiert“ werden.

Trossinger Schreiben an Rottweil

Zuvor hatte Ingo Hohner (Freie Wähler) darauf hingewiesen, dass die Trossinger Schüler, die auswärtig unterrichtet werden, „ja auch die Möglichkeit hätten, das Trossinger Gymnasium zu besuchen - kann man da nicht gegen vorgehen?“ Susanne Irion meinte dazu, dass das Gerichtsurteil zu diesem Thema keine Stellung bezogen habe. „Aber andere Gemeinden schicken ihre Kinder zu uns“, unterstrich sie die „Möglichkeit, dass sich Schulträger gegenseitig frei stellen“ von der Kostenbeteiligung.

Ob und in welchem Umfang Rottweil zu beteiligen ist, prüfen wir gerade. Susanne Irion

Am Dienstag ging das Schreiben der Stadt Trossingen an Rottweil raus, das Entsprechende an Tuttlingen werde folgen, so Irion. Mit Rottweil soll nun „grundsätzlich eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Schulkostenbeteiligung ausgehandelt werden“.

Irion weist darauf hin, dass Trossingen prüfe, ob für Realschule und Gymnasium mit Sanierung, Anbau und Bau des Ganztageszentrums ebenfalls Umlandgemeinden herangezogen würden. „Ob und in welchem Umfang Rottweil zu beteiligen ist, prüfen wir gerade.“

Millionenkosten für geplante Schulsanierungen

Die Bürgermeisterin betont zudem, dass in den kommenden Jahren „der Neubau unserer Werkrealschule, die zusätzliche Erweiterung der Realschule und die Fortsetzung der Sanierung am Gymnasium mittlere achtstellige Baukosten verursachen“ werde - mit entsprechend drohender hoher künftiger Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden.

Zuletzt hatten sich Kommunen des Landkreises Tuttlingen zusammengetan zwecks eines gemeinsamen Rechtsgutachtens, um finanzielle Forderungen seitens der Kreisstadt hinsichtlich eines Beitrags zur Sanierung der beiden dortigen Gymnasien zu prüfen. Das Gutachten soll bis zum kommenden Frühjahr vorliegen. In der Diskussion ist landesweit nun eine Standardisierung der Kostenbeteiligungen, um ständige Verhandlungen zwischen einzelnen Kommunen zu vermeiden.