Trossingen

Trossingen will direkt wieder aufsteigen

Trossingen / Lesedauer: 5 min

Anatol Walter will mit der SpVgg Trossingen direkt wieder in die Landesliga aufsteigen. (Foto: Frank Riedinger )

Wird in Trossingen oder Deißlingen nächstes Jahr wieder Landesliga–Fußball gespielt — oder gelingt womöglich einem Aufsteiger der Durchmarsch? Das ist eine der Fragen, die sich vor dem am Freitag anstehenden Saisonstart in der Bezirksliga Schwarzwald stellt.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 15:59 Von: Rouven Spindler