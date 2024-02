Eine Cluser Straße, eine Rue de Trossingen und unzählige gegenseitige Besuche: Die beiden Städte Trossingen und Cluses verbindet eine enge Partnerschaft - und das seit 50 Jahren. Für das Jubiläumsjahr ist daher ein umfangreiches Programm geplant. „Ich kriege jeden Tag zehn, zwölf Mails zu diesem Thema“, sagt Gérard Deleye lachend. Er ist Vorsitzender des Partnerschaftskomitees.

Zahlreiche Besuche in Cluses

Begonnen hat alles 1973 mit einem Schüleraustausch, ein Jahr später wurde dann die Städtepartnerschaft besiegelt. 1985 war Deleye das erste Mal in Cluses, als Teil der Stadtkapelle reist er zu einem Musikfest. Weitere Besuche folgen: „Vielleicht 40 oder 50 Mal war ich bisher dort“, sagt er.

Zwischen den beiden Städten gibt es regelmäßig Austauschprogramme. Zum dritten Mal findet in diesem Jahr ein Jugendcamp mit französischen und deutschen Jugendlichen statt. Für ein paar Tage zelten sie gemeinsam mit Betreuern in der Troase, dann geht es gemeinsam nach Frankreich.

Austausch für Schüler und Sportler

Und auch viele Trossinger Vereine und Institutionen besuchen Cluses regelmäßig. Die Kantorei gehe alle zwei Jahre nach Frankreich, so Deleye. Auch viele Sportler haben sich schon auf den Weg in die französischen Alpen nach Cluses gemacht. „Die Volleyballer, die Badminton- und Tennisspieler“, zählt Deleye auf. „Und auch die Schulen haben regelmäßige Austauschprogramme. Da gab es eine Pause wegen Corona, aber jetzt läuft alles wieder.“

Die Pläne für das Jubiläum ziehen sich durch das ganze Jahr. Jeden Monat sind verschiedene Aktivitäten geplant, bis zum Sommer steht das Programm fest. Der Höhepunkt: Ein Besuch in Cluses mit dem gesamten Partnerschaftskomitee und Gästen im Juni.

Der Zeitraum - vom 21. bis zum 23 Juni - ist bewusst gewählt. In dieser Zeit findet in ganz Frankreich das Fête de la Musique statt. „Jeder, der ein Instrument spielt, soll rausgehen, auch die Vereine spielen, es gibt Konzerte überall“, berichtet Deleye. Die Idee des Cluser Bürgermeisters Jean-Philippe Mas: Was passt besser, als genau dann Gäste aus der Musikstadt Trossingen zu empfangen?

Das Jahresprogramm

Im Januar haben etwa Mitglieder des Partnerschaftskomitees sowie Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion digital am Cluser Neujahrsempfang teilgenommen.

Im Februar fährt der Skiverein nach Cluses, wie jedes Jahr über die Fasnet. Geplant ist dann auch eine Fackel-Abfahrt und ein Fondue- und Racletteabend. Außerdem feiert die Trossinger Musikschule 2024 ihr 50-jähriges Bestehen, zum Festakt wird auch der Cluser Bürgermeister erwartet.

Der März steht dann im Zeichen des Karnevals. Anders als in Deutschland endet die Fasnet in Frankreich nicht am Aschermittwoch. Das Cluseer Komitee hat einen Festwagen für eine Parade vorbereitet.

Im April werden dann über Zeitungsanzeigen und Radiowerbung alle Cluser, die schon einmal in Trossingen waren, aufgerufen, sich fotografieren zu lassen. Aus den Bildern soll dann ein großes Banner entstehen. „Das wird im Juni, wenn wir kommen, vor dem Rathaus aufgestellt“, berichtet Deleye. „Und wir planen auch etwas ähnliches.“

Im Mai wird es in ganz Cluses eine Ausstellung über Trossingen geben. Zu diesem Anlass würde Deleye gerne auch den Kunstverein Trossingen mit ins Boot holen. „Es wäre schön, wenn wir Bilder zum Thema Freundschaft Deutschland und Frankreich zeigen könnten“, so Deleye. Ob diese Kooperation zustande kommt, ist aber noch nicht sicher.

Feier in Cluses

Im Juni findet dann das große Fest in Cluses statt. „Im Moment sind es so 80 Leute, die mitfahren“, sagt Gérard Deleye. „Mit dabei sind die Bürgermeisterin und auch fast alle Gemeinderäte.“ Auch Schüler und Lehrer der Trossinger Musikschule sind mit dabei. Sie werden am Freitag bei der Fête de la Musique mitspielen.

Am 22. Juni gibt es Animation, die Musikschule spielt erneut. Und auch eine Lehrerband wird auftreten. Der Hintergrund: 2019 gab es ein Oktoberfest in Cluses, das sehr gut ankam. Etwas ähnliches hat sich der Cluser Bürgermeister nun wieder gewünscht. Kurzerhand hat sich Gérard Deleye mit einigen Lehrern zu einer Partyband zusammengetan, um diesen Wunsch zu erfüllen.

Auch Mitglieder der Patenkompanie und Pressevertreter reisen mit nach Cluses. Außerdem kommt eine Band bestehend aus Studenten der Musikhochschule Trossingen unter Leitung von Annika Neipp. Sie werden nach dem Festakt vor dem Cluser Rathaus spielen.

Am Sonntag, 23. Juni, wird außerdem am späten Nachmittag die olympische Flamme durch Cluses getragen. Ein Teil der Reisegruppe wird für das Ereignis etwas länger bleiben.

Cluser besuchen Trossingen

Vom 4. bis zum 6. Oktober gibt es dann den Gegenbesuch und eine Gruppe aus Cluses reist nach Trossingen. Am Freitag, 4. Oktober, soll die Gruppe mit einem Festakt im Konzerthaus empfangen werden. Am Samstag soll es dann Programm im Kesselhaus geben. „Wir haben schon Ideen, aber noch nichts festgelegt“, so Deleye. Ein Vorschlag lautet einen kleinen französischen Markt mit Käse, Wein und Musik zu veranstalten.

Zudem ist eine Ausstellung im Auberlehaus geplant. Grundlage ist die Sammlung zweier deutscher Ärzte, die in Frankreich gelebt haben und deren Nachlass an das Musée de l'horlogerie in Cluses ging. Die Vernissage soll am 2. März sein. Die Ausstellung „Vom Feind zum Freund“ wird teilweise auch auf den jeweiligen Marktplätzen stattfinden.

Städte beschenken sich

Und auch ein Präsent bereiten die Trossinger für Cluses vor. Was passt da besser als ein musikalisches Geschenk? Etwa ein Klangspiel zum Drüber laufen für den neuen Stadtpark in Cluses, überlegt Deleye. Noch steht das Gastgeschenk aber nicht fest.

Dass es Städtepartnerschaften gibt und diese gefeiert werden, sei wichtig für den europäischen Zusammenhalt, betont Gérard Deleye. „Es gibt so viele Franzosen, die Deutschland nicht kennen und umgekehrt. Wenn sie dann an einem Austausch teilnehmen, sind sie nach zwei Tagen restlos begeistert“, berichtet er.

Gerade beim Jugendcamp sei es schön zu beobachten, wie aus den anfänglich schüchternen Jugendlichen Freunde werden.

Keine Angst vor Fremdsprachen

Außerdem appelliert Deleye daran, sich von der Sprachbarriere nicht abschrecken zu lassen. In Baden-Württemberg lernt laut Statistischem Bundesamt nur noch rund ein Viertel der Schüler Französisch in der Schule.

„Das ist natürlich schade“, sagt Deleye. „Dabei ist es beruflich eine große Chance, vor allem wenn ich sehe, welche Stellen sich dadurch eröffnen.“ Die Region um Cluses habe viele wirtschaftlich starke Firmen. Passend dazu soll es in diesem Jahr den ersten Austausch von Berufsschülern geben.

Auch kulinarisch wird das Jubiläum gefeiert. Die Trossinger Bäckerei Link hat zu diesem Anlass ein Lavendelbrot gebacken, ein Weinhändler aus Cluses plant einen „Freundschaftswein“ herzustellen.