Trossingen beteiligt sich im kommenden Jahr erstmals an der Aktion „Stadtradeln“. Der Gemeinderat hat sich einstimmig für den Antrag der CDU-Fraktion ausgesprochen. Trossinger Bürger sollen dann an 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen.

Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest ‐ die Stadtverwaltung wird nun einen passenden Termin für die Teilnahme an dem Wettbewerb auswählen. Möglich ist dies an drei aufeinanderfolgenden Wochen zwischen Anfang Mai und Ende September 2024.

Jeder Kilometer zählt

Laut Bürgermeisterin Susanne Irion ist es „egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher selten mit dem Rad unterwegs ist“. Jeder Kilometer zähle ‐ „erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte“. Mit der Aktion solle „ein Anreiz für die Nutzung des Fahrrads gesetzt werden“, so Irion. „Zudem kann ein Dialog über die Güte der Radinfrastruktur entstehen.“

„Jede Gemeinde weltweit“ könne sich am Stadtradeln beteiligen. Es gilt als die größte Aktion für mehr Radförderung, Lebensqualität und Klimaschutz auf Erden. Die Kosten liegen laut Irion bei 1.340 Euro ‐ mitsamt IT-Infrastruktur, Werbematerialien und Preisen. Teilnehmende können sich online registrieren und entweder ein Fahrtenbuch schreiben oder eine App nutzen. Die so ermittelten Werte werden zusammengezählt zwecks Vergleichs der radelnden Kommunen.

38 Millionen Kilometer gefahren

Die CDU hatte in ihrer Begründung für den Antrag darauf verwiesen, dass Trossingen derzeit ein neues Radwegekonzept erstelle. Von daher sei es „nur logisch, dass wir uns an der Kampagne beteiligen“. 2022 hatten sich laut CDU 660 Kommunen aus Baden-Württemberg an dem Wettbewerb beteiligt ‐ unter anderem auch Tuttlingen. Insgesamt 170.000 Radfahrer hätten dabei in die Pedale getreten, alles in allem seien mehr als 38 Millionen Kilometer zurückgelegt worden.