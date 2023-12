Der Trossinger Haushalt für 2024 ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat segnete das Zahlenwerk einstimmig ab. Beim Jahresergebnis erwartet Kämmerer Axel Henninger indes ein Minus von 2.5 Millionen Euro.

„Wir können unsere Abschreibungen nicht mehr erwirtschaften“, verdeutlichte Henninger die finanzielle Entwicklung. Im kommenden Jahr müsse die Stadt Darlehen von 5,1 Millionen Euro aufnehmen. Trossingen steht indes nicht allein mit einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt: Wie Bürgermeisterin Susanne Irion im Rat sagte, seien landesweit etwa die Hälfte aller Kommunen in der gleichen Situation.

Volumen klettert von 58 auf 71 Millionen Euro

Die Schulden häufen sich neben der allgemeinen Kostenentwicklung vor allem durch einen deutlichen Anstieg bei den städtischen Investitionen an: So verkündete der Kämmerer dabei für 2024 ein Rekordergebnis von 24,4 Millionen Euro. „Auch 2023 war mit 14,8 Millionen Euro bereits ein Rekordjahr“, sagte er - und erläuterte zur Einordnung, dass die 24 Millionen eine Summe seien, „die wir früher in zehn Jahren investiert haben“.

Für die laufenden Aufgaben der Stadt werden im kommenden Jahr 46,7 Millionen Euro fällig (2023: 42,5 Millionen). Insgesamt kletterte das Volumen des Etats damit von 58 Millionen in diesem Jahr auf 71 Millionen Euro in 2024.

Hallensanierungen kosten am meisten Geld

Was sind die größten Posten? Fast sieben Millionen Euro steckt die Stadt im neuen Jahr in die Sanierung städtischer Hallen. An die 4,6 Millionen Euro sind für den ersten Teil der geplanten Rathauserweiterung veranschlagt, knapp 4,8 Millionen für Arbeiten in den Schulen, drei Millionen Euro investiert Trossingen in Kindergärten und Jugend. 1,9 Millionen Euro sind für Straßenbau und Feldwege berücksichtigt und 540.000 Euro für Feuerschutz sowie Sicherheit und Ordnung.

„Wir geben für die Sporthallen fast so viel aus wie für Schulen und Kindergärten zusammen“, stellte Sigrun Kramer (OGL) fest. Irion erläuterte, dass für die Hallensanierungen eine 80-prozentige Förderung möglich sei, „deshalb haben wir so viel wie möglich eingetütet, um diesen Sondereffekt zu nutzen“.

Schulden steigen von neun auf 54 Millionen Euro

„Wenn wir dieses Geld nicht bekommen, müssen wir überlegen, was wir an den Hallen machen“, nannte die Bürgermeisterin als Beispiel für dringliche Arbeiten den Zustand der Duschen in der Fritz-Kiehn-Halle.

Der Schuldenstand der Stadt, aktuell unter neun Millionen Euro, steigt nach der Erwartung des Kämmerers in 2024 auf 13,5 Millionen Euro. Das ist allerdings erst der Anfang: Bis 2027 prognostiziert Henninger einen Schuldenstand von 54 Millionen Euro. Vor Wochen waren es sogar 61 Millionen gewesen - doch vor allem eingerechnete erwartete rund fünf Millionen Euro Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden an Schulsanierungen und -erweiterungen hatten diese Summe etwas erträglicher gestaltet.

Blick in die Glaskugel ist schwierig

Der Blick in Glaskugel sei schwierig, bemerkte die Bürgermeisterin zu den Zukunftsaussichten - „niemand weiß, wie sich die Wirtschaft in den kommenden Jahren entwickelt“; und damit die Höhe der Gewerbesteuer, die in die Stadtkasse fließt.

Henninger verwies abschließend auf die Fremdkapitalquote der geplanten Finanzierungen: Die liege im Mittel der Jahre 2023 bis 2027 bei 43,5 Prozent. „Darüber wäre so manches Unternehmen und Rathaus froh.“