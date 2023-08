Trossingen

Trossingen im Wandel: So geht es bei verschiedenen Projekten weiter

Trossingen / Lesedauer: 3 min

Wie soll die Rathauserweiterung künftig aussehen? Konkrete Pläne werden nach der Sommerpause im Gemeinderat vorgestellt. (Foto: Katharina Schaub )

Vom Birkareal zum Hans–Neipp–Park ins Hohnerareal, in und an vielen Gebäuden tut sich was. Beim Kulturspaziergang bekamen Bürger einen Überblick.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 11:49 Von: Katharina Schaub