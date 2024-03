Trossingen erhält Breitbandförderung vom Bund

Für den Glasfaserausbau gibt es im Rahmen der Erschließung von unterversorgten Adressen eine Bundesförderung von rund 328.000 Euro. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis hatte diese Information vom Projektträger Gigabit-PT erhalten, der für den Bund die Vergabe der Fördermittel steuert.

„Der flächendeckende Breitbandausbau geht in unserer Region weiterhin voran. Dass trotz der schwierigen Haushaltslage die Fördermittel in die ländlichen Regionen fließen, ist eine ganz wichtige Nachricht“, freut sich Türk-Nachbaur in einer Pressemeldung aus ihrem Büro. Denn ohne die Bundesfördermittel sei für Telekommunikationsfirmen eine Erschließung der ländlichen Regionen oft nicht profitabel. Deshalb dürfe trotz der Schuldenbremse nicht beim Ausbau der Infrastruktur gespart werden. „Die Gelder für den Breitbandausbau sind deshalb nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger von elementarer Bedeutung, sondern auch für die Unternehmen mittlerweile bei der Stadtortfrage entscheidend“, schreibt Türk-Nachbaur abschließend.