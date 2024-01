Der Tote, der am Samsatg nahe Aixheim gefunden wurde, ist identifiziert. Die Polize bestätigte, dass es sich um den seit Mitte November 2023 vermissten Manfred B. aus Trossingen handelt.

Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Verschwunden seit November

Der 63-jährige Manfred Karl B. aus Trossingen verschwand am Freitag, 10. November. Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Vermissten war der Waldparkplatz am Solweg, hier wurde sein Fahrzeug gefunden.

Seit seinem Verschwinden gab es mehrere Suchaktionen: Über 100 Personen haben am 14. und 15. November die Umgebung durchkämmt, darunter ein Waldstück, in dem Manfred B. öfters unterwegs war. Auch die Polizei hat mehrfach die Umgebung abgesucht, im Einsatz waren auch mehrere Hunde. Auch Taucher wurden in einem kleinen Tümpel in einem nahen Waldstück eingesetzt.

Die Suche bezog sich zunächst auf den unmittelbaren Radius um das Fahrzeug herum. Am Donnerstag, 23. November, fand die vorerst letzte Suche der Polizei in dem Waldstück statt. Danach gab es weitere, private Suchaktionen. Von Manfred B. fehlte jedoch weiterhin jede Spur.

Es konnte zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste einige Stunden zu Fuß unterwegs war.

Mehrere Suchaktionen

Während der Suche rief die Polizei immer wieder die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Manfred B. wurde von seiner Familie als vermisst gemeldet. Er war zudem auf Medikamente angewiesen.

Außerdem haben seine Angehörigen immer wieder private Suchaktionen organisiert und mit Plakaten auf den Vermisstenfall aufmerksam gemacht. 150 Suchplakate mit Foto und Beschreibung des Mannes hingen zwischenzeitig in Trossingen.