Die Musikstadt Trossingen hat nur ein Theater — und das probt derzeit für die Aufführung des neuen Stücks „Noch einen Augenblick“. Jutta Bärschs Wohnzimmer ist wieder zur Probebühne umfunktioniert. Die Inszenierungen der Komödie von Fabrice Roger–Lacan durch Bärschs kleine Bühne sind vom 13. bis 15. Oktober im Linde–Saal zu sehen.

Ich kann im Moment noch nicht leben von der Schauspielerei — aber ich gehe davon aus, dass ich kurz davor stehe. Thomas Brandlmeier

„Äääh — jetzt kommt wieder mein Hänger.“ Jutta Bärsch, Hauptdarstellerin und Regisseurin in einem, hat sich einiges aufgehalst — denn sie ist „an jedem Dialog beteiligt“ bei dem Vierpersonenstück. Deshalb stockt sie an diesem Abend textlich so manches Mal beim Durchlauf des zweiten Akts und muss auf die Einflüsterungen des Souffleurs zurückgreifen. „Für Thomas Brandlmeier und mich ist es sehr viel Text, wir sind immer auf der Bühne“, erläutert die Trossingerin. „Ich bin schon seit geraumer Zeit am Textlernen, denn, obwohl im Training, wird es immer mühsamer — die Festplatte ist ziemlich voll.“

Schauspieler aus München dabei

Brandlmeier gibt einer der drei männlichen Rollen Gesicht. Der 58–jährige Münchener ist ein Spätberufener im Metier: Mit Ende 30 sattelte er auf Schauspieler um. „Vor vier Jahren habe ich eine Weiterbildung für Film und Fernsehen gemacht“, erzählt er. Und zwinkert mit den Augen: „Ich kann im Moment noch nicht leben von der Schauspielerei — aber ich gehe davon aus, dass ich kurz davor stehe.“

Theaterprobe im Wohnzimmer: (von links) Thomas Brandlmeier, Swen Richter und Jutta Bärsch in einer Szene des zweiten Akts der Komödie „Noch einen Augenblick“. (Foto: Michael Hochheuser )

Zweckoptimismus gehört dazu in einer Zunft, in welcher das Gros der Akteure weder große Prominenz noch selbige Einkünfte hat. „Bewerben, bewerben, bewerben“ ist auch für Swen Richter das A und O, um die Schauspielerei zum ausschließlichen Broterwerb zu machen. Dazu gesellten sich „die nötigen Kontakte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein — und ein Quäntchen Glück“, nennt der 54–Jährige das magische Dreigestirn für den Zugang zur Bühne.

Debütant kommt von Musikhochschule

Der dritte im Bunde der männlichen Darsteller ist deutlich jünger als die erfahrenen Kollegen: 25 ist Julian Fack, und Student an der Trossinger Musikhochschule, wo er den Bachelor Klavier macht. Und nebenbei in der Theatergruppe der Hochschule mitwirkt, in Stücken wie Dürrenmatts „Die Physiker“.

Der Verlagshinweis — eine Paraderolle für eine erfahrene Theaterschauspielerin — reizte mich, muss ich gestehen. Jutta Bärsch

„Eine Freundin hat eine Annonce zu Mitwirkenden für das Stück gesehen und an mich weitergeleitet“, schildert der Singener das Zustandekommen seiner Premiere für Bärschs kleine Bühne — derweil Brandlmeier und Richter bereits Rollen hatten bei früheren Aufführungen. Mit letzterem spielte Jutta Bärsch schon am Zimmertheater Rottweil zusammen.

Eine Komödie über Trauer

In einer Zeitungskritik war Jutta Bärsch auf das neue Stück gestoßen, das dessen Autor mit paradoxem Unterton als „eine Komödie über Trauer“ charakterisiert. „Der Verlagshinweis — eine Paraderolle für eine erfahrene Theaterschauspielerin — reizte mich, muss ich gestehen“, sagt Jutta Bärsch.

Sie ist „Suzanne“, eine „Schauspielerin in den besten Jahren“. Deren Mann Julien (Thomas Brandlmeier) ist ein Jahr zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen — ist aber dennoch permanent an ihrer Seite präsent zwecks Besprechung ganz alltäglicher Dinge; doch nur seine Gattin kann ihn hören und sehen — „sie lebt ihre Liebesgeschichte mit Julien auch nach dessen Tod weiter“, erläutert Roger–Lacan.

Verstorbener Ehemann mischt sich ein

Der verstorbene Ehemann ist indes gar nicht davon angetan, dass zwei potenzielle Nachfolger um die Gunst der holden Suzanne wetteifern: Theaterautor Max (Swen Richter) ist seit Jahren von ihr hingerissen und hat nun das ultimative Erfolgsstück für die Begehrte verfasst.

Es ist noch nicht ganz aufführungsreif. Jutta Bärsch

Und der junge Simon (Julian Fack) als studentischer Untermieter macht ihr trotz des nicht geringen Altersunterschieds liebestolle Avancen und schwankt zwischen Heiratsgelüsten und Selbstmordankündigungen bei unerwiderten Gefühlen. Aus diesen Zutaten entwickelt sich eine bisweilen groteske Komödie mit einigen fast slapstickhaften Situationen.

Bei Versprecher müssen alle lachen

Die bei der heutigen dritten Probe naturgemäß noch nicht passgenau sitzen. Als Swen Richter einmal die Vornamen verwechselt, müssen alle lachen. „Es ist noch nicht ganz aufführungsreif“, weiß Jutta Bärsch, denn das Quartett hat noch einige Wochen Zeit, um textliche Unebenheiten zu glätten. Wenn Richter und Fack gerade nicht agieren, soufflieren sie aus dem Hintergrund — ersterer aus der Küche, der Debütant hinterm Sofa hockend.

Um dann auf die Szenerie zu torkeln als nicht nur liebestrunkener Anbeter seiner Vermieterin — der, wie er lallend gesteht, „eine ganze Flasche Wodka“ intus hat, nebst Tabletten; und als Resultat nahezu besinnungslos auf einem Sessel darnieder sinkt.

Aufführungen sind Mitte Oktober

Die Aufführungen im Hotel „Linde“ sind am 13. und 14. Oktober jeweils um 20 Uhr sowie am 15. Oktober um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 17, ermäßigt 15 Euro, Vorbestellung 07425—3275298 oder [email protected], Vorverkauf ist jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr bei Jutta Bärsch, Talhauser Straße 31/1 in Trossingen.

Nach zwei Jahren Pause laufen parallel bereits die Proben für die Silvesterveranstaltung im Alten Rat– und Schulhaus. Unter dem Titel „Das kann ja heiter werden“ präsentieren Jutta Bärsch, Christin Tanja Putze, Dirk Matyschik und Antonio Grassa Sketche, Gedichte, Anekdoten und Sprüche von Peter Frankenfeld, Karl Valentin, Jürgen von Manger alias Tegtmeier, Heinz Erhardt, Heinz Schenk und Otto Schenk — musikalisch umrahmt von Liedern von Franz Grothe, die in den vergangenen 20 Jahren in den Produktionen von Bärschs kleine Bühne erklangen.