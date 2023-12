An gleich vier Abenden haben Frank Golischewski und Anika Neipp die Gäste im weitgehend ausverkauften Kesselhaus amüsiert - mit einem „Best of“ ihres gemeinsamen Wirkens und einer eigenwilligen Variante des TV-Klassikers schlechthin. Ihre Weihnachtscomedy „Veschper fir ona - Dinner for one auf Schwäbisch“ geriet höchst vergnüglich.

Schon die Deko auf und hinter der Bühne macht neugierig: Weiße Engelsflügel hängen dort neben einem roten Herz, alles ist in den Farben rot, weiß und schwarz gehalten. Auf einem Tisch sind 24 adventlich hübsch aufbereitete Verlosungsboxen aufgereiht. Musik aus den 1920er Jahren stimmt die Zuschauer auf den Abend ein.

Mit Elchgeweih und Elchbrille

Neipp und Golischewski betreten die Bühne der Kulturfabrik - an den Häuptern weihnachtlich ausgestattet mit Elchgeweih und Elchbrille. Die Zuschauer bestimmen das Programm aus Liedern und Sketchen: Sie dürfen unter 24 Losen ziehen - als erstes erscheint die „12“.

Es folgt eine Paraderolle für Anika Neipp: Sie gibt die „Babette vom Jumbojet“ - eine Stewardess ohne Glück beim anderen Geschlecht. „Zumindest einer könnte mal auf mich fliegen - aber keiner setzt zur Landung an“. Auch das nächste Lied ist gewürzt mit einem dicken Schuss Selbstironie: „I`ve grown accustomed to her face“, bekannt aus dem Musical „My fair lady“, heißt bei ihr „Ich bin gewöhnt an mein Gewicht“.

Magerquark kommt nicht ins Haus

„Ich finde, ich kann gar nicht zu schwer sein“, singt Anika Neipp. „Auf dem Brot muss Schinken, Käse und dick Butter sein - Magerquark kommt mir nicht ins Haus, das ist eine Beleidigung für meinen Kühlschrank.“

Urkomisch sind auch Sketche in einem schwäbischen Restaurant und mit einer lebendigen Kuckucksuhr. Frank Golischewski ist zudem immer wieder der Mann am Klavier und nimmt sich vor rund 100 Jahren entstandenem Liedgut an - so von Otto Reutter, „einem meiner Lieblingskomponisten“, bei dem der Trossinger berlinert, oder der Comedian Harmonists mit der Geschichte von der „Bar zum Krokodil am Nil“, wo „gehackte Mumie mit Spinat“ auf der Speisenkarte steht.

Umwerfende Mimik

Und auch einen der ganz Großen, Georg Kreisler, stimmt Golischewski an, den „Meister des schwarzen Humors“. Zu seinem Recht kommt auch ein Meister des deutschen Humors, dessen Cartoon-Klassiker vom Ehepaar vor dem nicht funktionierenden Fernseher die beiden verkörpern - mit umwerfender Mimik. Sonderapplaus für einen extrem lustigen Auftritt auf Händen und Knien verdient sich der angeleinte Technikmann Reinhard Schnell mit Hundeohren als Rottweiler an der Seite von Frauchen Anika Neipp.

Nach der Pause wird es sogar noch besser: Das Duo hat sich eine ureigene Trossinger Variation des Silvester-Evergreens „Dinner for one“ ausgedacht. Ausgangspunkt: statt der bekannten vier Herren sitzen vier hiesige Promis am Tisch mit Miss Sophie zu deren 90. Geburtstag - der Anika Neipp die eigene Note verleiht. Anfängliche personelle Ideen wie Markus Söder als Mr. Winterbottom oder Winston Churchill und Heinz Rühmann als Gäste werden verworfen - denn Neipp hat den zündenden Einfall: „Ich wünsche mir einen Tisch mit toten Trossingern!“

Eine SS-Uniform im Keller

Das Quartett, das Frank Golischewski als Butler nun in Gänze darstellen muss, mitsamt bekannten Stolperern bei zunehmender Alkoholisierung, rekrutiert sich schließlich aus Trossinger Zeitgenossen der 1940er Jahre: „Kommerzienrat Jakob Hohner“, dem „zurecht vergessenen Schultheiß Kienzle“, „unserem Mann für die Raumfahrt, Dr. Eberhard Rees“, sowie dem „Obersturmbannführer Fritz Kiehn“ - „das lassen wir unter den Tisch fallen“, und so mutiert Kiehn zum „Großwildjäger“. Bekommt aber zuvor noch einen Seitenhieb Golischewskis ab: „Ich hab im Keller von meinem Opa noch `ne alte SS-Uniform“.

Gerade der Großwildjäger garantiert für Gelächter, so wenn er, zunehmend beschwipst, „auf den totalen Endrausch“ anstößt. Derweil Dr. Rees zu himmlischen Vergleichen der betagten Gastgeberin neigt: „Sophie - du warst doch die steilste Rakete in der ganzen Raumfahrt.“ Eine gelungene Wortschöpfung folgt der nächsten - etwa bei den Bezeichnungen der servierten Gänge: So darf sich die Geburtstagsrunde zur „Schwarzwaldforelle aus dem Trosselbach“ an edlen Tropfen laben wie dem „Hinterzartener Schlüpferstürmer“.