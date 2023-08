Das Tor ist leer, der Ball liegt einschussbereit davor. Jubel kurz vor der Halbzeitpause im Trossinger Stadion? Fehlanzeige. Denn statt zu schießen, nimmt Kamran Yahyaijan wenige Meter vor der Linie die Hände nach oben und verzichtet auf den 1:1–Ausgleich im Fußball–Bezirksligaduell mit dem SV Bubsheim.

„In dem Moment hat mein Körper einfach nicht abgeschlossen“, erinnert sich der spielende Co–Trainer der SpVgg Trossingen an den heftigen Zusammenprall zweier Gegenspieler neben ihm zurück.

Torhüter rasselt mit Mitspieler zusammen

Der dribbelstarke 24–Jährige, der ansonsten häufig durch seine spielerische Klasse und Tore besticht, ist am Sonntag zum Saisonauftakt mit einer Fair–Play–Aktion aufgefallen.

Als ich den Zusammenprall gesehen habe, war kurzzeitig gar kein Fußball in meinem Kopf. Kamran Yahyaijan

Der Reihe nach: Kevin Grepo, etatmäßiger Torwart des SV Bubsheim, fängt eine Hereingabe der Gastgeber ab und sichert sich den Ball — ehe sein Spielertrainer Paul Ratke mit ihm zusammenstößt, der Schlussmann auf dem Rasen liegenbleibt und das Leder plötzlich frei vor dem Gehäuse liegt.

„Als ich den Zusammenprall gesehen habe, war kurzzeitig gar kein Fußball in meinem Kopf. In dem Moment wusste ich gar nicht, wie es steht“, sagt die Nummer elf der Musikstädter, „ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass vielleicht etwas Schlimmeres passiert ist.“ Kevin Grepo kann nach einer Behandlungspause weiterspielen. In der Schlussphase muss der 27–Jährige nach einem erneuten Zusammenprall, diesmal mit Trossingens Michele Bisceglia, dann aber vom Feld. Die Spielvereinigung gewinnt die Partie spät mit 2:1.

Lob vom Bubsheimer Spielertrainer

Paul Ratke, bekannt als langjähriger Spielertrainer und Sportsmann, lässt die Fair–Play–Szene nach der Partie nicht unkommentiert: „Der Ball lag vor seinen Füßen, er hätte einfach nur einschieben müssen und hat es nicht gemacht. Das war eine sehr, sehr faire Aktion“, sagt der 35–Jährige — und ist mit dem Lob nicht allein.

Empfohlene Artikel Tuttlingen SpVgg Trossingen schlägt im Top–Duell den SV Bubsheim q Tuttlingen

„Dass er den Ball nicht ins Tor schiebt, spricht für ihn. Das zeigt auch seinen Charakter“, meint Gunter Welzer, der erfahrene Coach der Nullsechser, der seit der Winterpause mit dem früheren A–Jugend–Bundesligaspieler des SC Freiburg im Trainerteam zusammenarbeitet und für den klar ist: „Sicherlich erfüllt das eine Vorbildfunktion.“

Keeper erinnert sich an ähnliche Situationen

Er wählt fast die identischen Worte wie Marcel Bender. Der SpVgg–Kapitän würdigt eine „sehr, sehr starke Geste“ und sagt: „Das habe ich selten gesehen. Dass er mein bester Freund und Mannschaftskollege ist, freut mich umso mehr.“

Der 27 Jahre alte Torhüter wurde beim SC Freiburg und beim 1. FC Heidenheim ausgebildet und erinnert sich an zwei ähnliche Szenen aus dieser Zeit zurück, in denen der gegnerische Spieler gegen ihn unbekümmert das Tor erzielte.

Es hätte sich für mich falsch angefühlt, das Tor zu machen. Kamran Yahyaijan

Anders als im Bezirksderby. „Ich denke, gerade in solchen Momenten ist es einfach der menschliche Verstand, der die Entscheidung trifft. Es hat eher weniger damit zu tun, dass ich jemandem zeigen wollte, dass ich ein Vorbild bin oder ich etwas beweisen wollte. Es hätte sich für mich falsch angefühlt, das Tor zu machen, weil ich ohne diesen Zusammenprall nicht an den Ball gekommen wäre“, sagt Kamran Yahyaijan.

WFV kürt monatlich Fair–Play–Helden

Um Sportlern für ein solches Verhalten die entsprechende Bühne zu bieten, lässt der Württembergische Fußballverband (WFV) monatlich in einer öffentlichen Abstimmung den „Bleib–Fair“-Monatssieger ermitteln. Die SpVgg Trossingen hat ihren Offensivakteur, der vor rund einem Jahr vom Oberligisten FC 08 Villingen kam und wie Marcel Bender auch höherklassiger spielen könnte, bereits beim Verband als Kandidaten vorgeschlagen.

Gegen den SV Bubsheim hat der Stürmer aus gutem Grund auf sein erstes Bezirksligator verzichtet. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) hätte er sicherlich nichts dagegen, im Topspiel beim BSV Schwenningen zu treffen. Schließlich will er mit dem Absteiger die Rückkehr in die Landesliga erreichen — schnellstmöglich, aber fair.