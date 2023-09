SWR zu Gast in Trossingen

Für die SWR–Reihe Stadt–Land–Quiz drehte das Team um Moderator Jens Hübschen in Trossingen mit dem Thema Dinosaurier. Dazu wurde auch im Museum Auberlehaus gefilmt. Als Ansprechpartner und Teilnehmer vor Ort fungierten Herbert Hoffmann und Werner Neipp, beides Mitglieder des Auberlehaus–Teams. Trossingen ist die weltgrößte triassische Fundstelle für Plateosaurier und Schildkröten der Gattung Proganochelys.

Immer mehr Wissenschaftler bearbeiten die berühmten Funde von der Trossinger Rutschete, mittlerweile finden wieder jährlich Grabungskampagnen statt, so ist bereits die nächste Grabung für 2024 in Planung. Auch bei den Touristen gibt es großes Interesse an den Ausgrabungen. Alleine am ersten Augustsonntag zog es 370 Besucher ins Museum. Viele davon sind Urlauber aus der Bodenseeregion und dem Schwarzwald.

Die Ausstrahlung der SWR–Sendung ist für den 15. September, 21.00 Uhr, geplant.