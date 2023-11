Trossingen

Stevie-Wonder-Show im Trossinger Konzerthaus

Trossingen / Lesedauer: 1 min

„Isn’t she Lovely“, „I just called to say I love you“ und andere Welt-Hits: Die Stevie-Wonder-Show kommt am Samstag, 2. Dezember, ins Trossinger Konzerhaus.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 10:27 Von: sz