Halter von fast 150 Hunden in Trossingen haben bisher keine Steuer für ihre Vierbeiner gezahlt. Das hat eine Befragung sämtlicher Haushalte der Stadt ergeben. Nachträglich werden die Steuersünder allerdings nicht zur Kasse gebeten.

Die Stadtverwaltung hatte aufgrund deutschlandweiter statistischer Daten vermutet, dass mehrere hundert Hunde in Trossingen nicht angemeldet sein müssten. Nach einer Erhebung kämen auf 1000 Einwohner im Schnitt gut hundert Hunde. Der Gemeinderat hatte daraufhin im vergangenen Juli einstimmig grünes Licht gegeben für eine Haushaltsbefragung nicht erfasster Hunde. Bisher lag deren Zahl bei 669.

Der Zweithund kommt teurer

Die Höhe der Hundesteuer war in Trossingen zuletzt 2008 festgelegt worden: für den ersten Hund in einem Haushalt werden jährlich 96 Euro fällig, für jeden weiteren 192. Wie es am Montagabend im Gemeinderat hieß, sind unter den neu erfassten Vierbeinern eine Reihe an kostenträchtigeren Zweithunden.

Die Stadtverwaltung hatte einen Dienstleister beauftragt, dessen Mitarbeiter im Herbst von Haus zu Haus gingen und nach dem Vorhandensein von Hunden fragten, nach deren Anzahl und Rassen, nach Dauer der Hundehaltung und nach dem Halter.

In Haushalten, in denen sie niemand antrafen oder wo die sprachliche Verständigung schwierig war, hinterließen sie ein Informationsschreiben. Wie die Stadtverwaltung vergangenes Jahr versicherte, sei dabei „größter Wert auf Datenschutz“ gelegt worden.

Zählaktion auch wegen Steuergerechtigkeit

Die Stadt hatte die Aktion auch „aus Gründen der Steuergerechtigkeit gegenüber all den Haltern, die ihre Hunde anmelden“ organisiert, so Bürgermeisterin Susanne Irion. Rückwirkend müsse keine Steuer gezahlt werden - es reiche, wenn zugesagt werde, dass der Hund umgehend angemeldet werde.

Jeder fünfte hatte seinen Hund nicht angemeldet. Axel Henninger

Im Gemeinderat am Montagabend verkündete Dezernent Axel Henninger nun das Resultat der „Hundezählung“: „Wir haben 145 Hunde zusätzlich erfasst“, berichtete er. Das entspreche einer Steigerung von 22 Prozent. Oder, wie Bürgermeisterin Irion es einordnete: „Jeder fünfte hatte seinen Hund nicht angemeldet.“