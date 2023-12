Erstmalig zur Adventszeit findet dieses Jahr im Bau AA eine Ausstellung statt, mit der die Kreativen des Hauses, die Künstlerin Dorothee Pfeifer, die Textilgestalterin Anita Heinemann und die Grafikdesignerinnen Susanne Benkler und Simone Ebner von „de-signbar“ unter dem Motto „Sternschnuppen Shoppen im Bau AA“ einladen.

Die Ateliers öffnen diesmal an drei Abenden von Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. Dezember, von 17 bis 20 Uhr und dem anschließenden Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr.

Im weihnachtlichen Ambiente wird eine große Auswahl von neuen Kreationen zu sehen sein, sowohl im künstlerisch grafischen Bereich, der Schmuck- und der textilen Gestaltung und der hochwertigen Printprodukte: schöne Dinge zum Verschenken, Verschicken oder selbst Behalten, teilt die Leitung des Ateliers mit.

Pfeifer, die mit Heinemann Tür an Tür arbeitet, hat sich von der Fülle an ausgefallenen Stoffen, Strukturen und Mustern inspirieren lassen und zusätzlich zu ihren grafischen Arbeiten Schmuckobjekte entwickelt.

Heinemann, deren Nähmaschine in den letzten Wochen schier heiß gelaufen ist, hat in ihrer Leidenschaft für Stoffe und Farben kuschelige Oberteile für den Winter in verschiedenen Variationen geschneidert, auch Taschen, allesamt Einzelstücke, Schals und Mützen.

Besondere Printprodukte gibt es von den beiden Gestalterinnen von „de-signbar“, die sich neben dem grafischen Berufsalltag freien Projekten widmeten wie Grußkarten, die mit einem Augenzwinkern weihnachtliche Traditionen aufgreifen und weitere besondere Printprodukte, hochwertig produziert in starken Farben, dazu passende Accessoire für den Wohnbereich.

Wer nach dem Besuch der Ausstellung noch Lust auf einen Glühwein hat, kann diesen am Donnerstag- und Freitagabend unweit auf dem Weihnachtsmarkt beim Rathaus genießen.