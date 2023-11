Star-Geigerin Mirijam Contzen eröffnet Klassik-Saison

Star-Geigerin Mirijam Contzen eröffnet am Freitag, 10. November, die Klassik-Saison in Trossingen. Die Solistin spielt zusammen mit der Württembergischen Philharmonie im Trossinger Konzerthaus.

In Zeiten, in denen alle über Inflation und Preise reden, steht das Trossinger Kultur-Angebot wie ein Fels in der Brandung, heißt es in der Pressemitteilung: Seit über zehn Jahren sind die Eintrittspreise die gleichen geblieben. Das gilt für die Einzel-Karte im Konzerthaus, die bei 14 Euro beginnt und bei 29 Euro in der Kategorie I endet, und viel mehr noch für die sensationell günstigen Abonnements.

Im Klassik- und Musik-Theater-Abo kostet die einzelne Karte in der Kategorie III umgerechnet nur 11,50 Euro und im Jugend-Abo sogar nur nochsechs Euro pro Abend. Im Wahl-Abo kann sich der Besucher quer durchs Angebot von Klassik bis Entertainment so viele Veranstaltungen zusammenstellen, wie er möchte: ab vier Veranstaltungen bekommt er 20 Prozent Ermäßigung auf alle Karten, nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. Ob Stevie Wonder, großes Sinfoniekonzert, Elvis oder Marlene und Edith Piaf, alles ist für ungewöhnlich preiswerten Eintritt zu erleben. Und diese Angebote gelten durch die gesamte Saison, für Klassik, Musik-Theater und Entertainment lohnt sich jetzt noch ein Abo, heißt es weiter.

Am Freitag, 10. November, um 20 Uhr ist die junge Violinistin Mirijam Contzen in der Klassik-Reihe zu hören, 2020 mit dem „Opus Klassik“ ausgezeichnet für die „Konzerteinspielung des Jahres“ beim WDR-Sinfonieorchester mit Reinhard Goebel, dem Leiter der berühmten Musica Antiqua Köln. Einen „hinreißenden Klang“ bestätigt ihr der Londoner „Guardian“, und der Deutschlandfunk schwärmt: „Brillant, glasklar, großer Ton, eine leichte Hand. Traumhaft schön“. Das Violin-Konzert Nr. 2 von Béla Bartók steht auf dem Programm in Trossingen, unter Leitung von Gábor Takász-Nagy erklingt ebenso die herrliche Sinfonie Nr. 1, c-moll von Johannes Brahms.

Der kostenlose Einführungsvortrag um 19.15 sowie Bus-Shuttle von Rottweil (ab 19.05 Uhr) und Spaichingen (ab 19.30 Uhr) gehören in Trossingen zum Standard-Angebot.

Tickets: alle VVK-Stellen der Region TUT-RW-VS (Trossingen: Bürgerbüro, Telefon 07425/250 & Tabak-Spehn Telefon 07425/6524, und www.tickets.vibus.de. Informationen/Auskünfte per Mail: [email protected] Telefon 07425‐25141.