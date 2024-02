Stadtwerke Trossingen warnen vor Betrüger-Anrufen

Die Stadtwerke Trossingen sind auf Betrugsversuche unter ihrem Namen aufmerksam gemacht worden. Anrufer würden sich als Stadtwerke oder unabhängige Energieberater ausgeben und auf stark steigende Preise bei der Energieversorgung Trossingen verweisen, wie die Stadtwerke berichten.

Unter dem Vorwand deutlich günstigere Konditionen anbieten zu können, werden persönliche Daten oder Vertragsdaten abgefragt. Mit dieser Aussage soll ein Anbieterwechsel angestoßen werden. Dabei handele es sich um Betrug. Ob ein Anrufer tatsächlich von der Energieversorgung Trossingen ist, können Betroffene nach Angaben des Energieversorgers an der Rufnummer der Entro 07425/94-02-xx erkennen und daran, dass das Entro-Serviceteam keine Kunden- und Vertragsdaten am Telefon abfrage.

Die EnTro rät ausdrücklich zur erhöhten Vorsicht bei Vertragsangeboten am Telefon. Betroffene sollen keine Angaben zu persönlichen Daten oder Vertragsdaten am Telefon machen. Im Notfall könnten sie von ihrem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Zweifel können sich Menschen an das Kundencenter der Entro, Christian-Messner-Straße 2-4, unter der Telefonnummer 07425/9402-55 oder per Mail an [email protected] wenden.